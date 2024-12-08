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Зеленський відкинув негайне припинення вогню та оголосив позицію України

Андрій Ганчук
8 грудня 2024, 13:44
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Україна розраховує на допомогу Сполучених Штатів і всього світу для того, щоб зупинити Путіна, сказав Володимир Зеленський.
Зеленський, Трамп
Зеленський пояснив Трампу, чому не можна негайно зупинити війну / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Зеленського:

  • Не можна взяти й одразу зупинити війну
  • Україні потрібні ефективні гарантії миру
  • Без гарантій Путін у будь-який момент може напасти знову

Україна веде важку війну з Росією, щоб запанував справжній мир, держава має отримати ефективні гарантії. Не можна просто взяти і закінчити війну без гарантій, інакше Путін у будь-який момент може повторно розпалити бойові дії. Потрібен реальний мир через силу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму Telegram-каналі він, підбиваючи підсумки зустрічі з Макроном і Трампом у Парижі, розповів про те, що українці більше за всіх хочуть миру, а Росія намагається його зірвати. Але мирні угоди насправді мають працювати.

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"Коли ми говоримо про дієвий мир із Росією, ми маємо говорити насамперед про дієві гарантії миру. Українці більше за всіх хочуть миру. Росія принесла війну на нашу землю. І саме Росія найбільше хоче зірвати можливість миру", - сказав президент.

Зеленський відкинув негайне припинення вогню та оголосив позицію України
Що відомо про план перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

"Путін це вже робив"

Глава держави акцентував увагу на тому, що не можна просто взяти і закінчити війну. Війну потрібно завершувати в рамках реальних і ефективних гарантій миру, інакше Путін у будь-який момент повторно розв'яже бойові дії.

"Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру і не закривати очі на окупацію", - пояснив ситуацію Зеленський.

Путін боїться лише Америки і всього світу

"Ми всі знаємо Путіна дуже добре - він хворий на війни. Він почав свою кар'єру жорстокою війною проти Чечні і постійно розпалює інші війни. Його можна зупинити лише силою, силою лідерів світу, які можуть стати лідерами світу. Розраховуємо на Америку і весь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, - це Америка і єдність світу", - додав президент.

Україна говорить із партнерами про мир через силу

Також український гарант уточнив, що Київ веде перемовини з партнерами про необхідність встановлення миру шляхом сили.

"Саме про мир завдяки силі ми говоримо з усіма нашими партнерами - про реальний мир і про кроки та гарантії, які для цього потрібні людям і державі, на яку напала Росія", - наголосив Володимир Зеленський.

Зустріч Зеленського, Трампа і Макрона в Парижі - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 7 грудня в Єлисейському палаці в Парижі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона і новообраного господаря Білого дому Дональда Трампа. Зеленський назвав зустріч гарною і продуктивною, а також відзначив рішучість Трампа.

Команда Трампа змінила риторику щодо України, а зустріч Зеленського, Макрона і Трампа може призвести до появи нового формату, вважає глава Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, соратники Трампа показали "глибоке розуміння" війни.

Україна прагне укласти угоду про мир, сказав 8 грудня Дональд Трамп. Він закликав главу Кремля Володимира Путіна зробити відповідний крок до мирного процесу.

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Хто такий Володимир Путін?

Володимир Путін — президент Російської Федерації, однак Україна і низка інших країн світу не визнають легітимності виборів 2024 року у РФ.
Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року. Вторгнення, яке засудила Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, призвело до введення нових санкцій проти Росії та її часткової міжнародної ізоляції та викликало валютну кризу в Росії. Воєнним злочинцем Путіна визнали Сенат США (одноголосно), Сейм Польщі. Євросоюз, а також США, Японія та низка інших країн ввели особисто персональні санкції проти Путіна.

17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей під час вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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