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В Україні готують зустріч щодо закінчення війни: у Зеленського розкрили деталі

Юрій Берендій
9 грудня 2024, 19:17
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Засідання контактної групи країн щодо консолідації позицій щодо закінчення війни Росії проти України відбудеться вже в грудні, зазначив Никифоров.
В Україні готують зустріч щодо закінчення війни: у Зеленського розкрили деталі
Україна організувала нову контактну групу щодо завершення війни / Колаж Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Про що сказав Никифоров:

  • Україна залучає США та партнерів з ЄС для узгодження позицій щодо підтримки України та закінчення війни
  • Зустріч робочої групи країн відбудеться у грудні

Україна формує перелік партнерів для участі в робочій групі, яка займатиметься посиленням обороноздатності країни та узгодженням позицій щодо дипломатичного завершення війни. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає "Європейська правда".

За словами Никифорова, Київ залучає ключових європейських партнерів і США, які здатні надати максимальну підтримку Україні.

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"Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО", – додав він.

Він також анонсував, що у грудні планується зустріч цих країн для координації дій, вироблення спільної позиції та гарантування сили України як на переговорах, так і на полі бою.

Зазначається, що інформація про створення групи була оприлюднена під час пресконференції президента Зеленського та німецького політика Фрідріха Мерца, який 9 грудня відвідав Київ.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, армія Росії продовжує посилювати тиск на населений пункт Шевченко та наближатися до Покровська в Донецькій області, зазначають у DeepState.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Парижі з обраним президентом США Дональдом Трампом обговорив можливість замороження війни. Цю інформацію він озвучив після переговорів із лідером німецького ХДС Фрідріхом Мерцем у Києві.

Обраний президент США Дональд Трамп в інтерв’ю The Post заявив, що Зеленський прагне укласти мир, а Путін "має усвідомити, що настав час для цього, адже він програв".

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Хто такий Сергій Никифоров?

Сергій Сергійович Никифоров – український телеведучий. Прессекретар президента України з 9 липня 2021 року, пише Вікіпедія.

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війна в Україні мирні переговори з Росією
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