У світі такого немає: Україна створила новий тип зброї

Така технологія є унікальною, це один із виробів, які виробляються українськими інженерами.

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Україна створила новий тип зброї / колаж: Главред, фото: УНІАН, mod.gov.ua

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Перші моделі унікально зброї з'явилися ще у 2023 році

Цілями вже стають "шахеди"

Високошвидкісні дрони-перехоплювачі є унікальною розробкою України, в інших країнах таких немає.

В ефірі телемарафону співзасновник і керуючий партнер групи компаній DroneUA Валерій Романенко розповів, що перші дрони-перехоплювачі в Україні з'явилися ще 2023 року, пише УНІАН.

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"У 2024 році ці технології стали масовими, і вони почали знищувати ворожу розвідувальну безпілотну авіацію на півдні та сході нашої країни, через що поменшало інцидентів з атаками дронами-камікадзе в тому ж самому Херсоні на цивільних", - зазначив він.

За його словами, зараз ситуація масштабується і цілями вже стають "шахеди", які "докучають".

Він наголосив, що з економічної точки зору дрони-перехоплювачі - дуже правильний і якісний інструмент. Фахівець додав, що таке рішення і така технологія унікальні, це один із виробів, які виробляються українськими інженерами.

"Ця технологія, авторство - України. Ніде у світі працюючої її немає. Це факт - фактично з нуля ми створюємо новий рівень протиповітряної оборони, нову систему і частину будь-якого купола, будь-якої країни в майбутньому", - наголосив Яковенко.

інфографіка шахед, шахед, шахеди / Інфографіка: Главред

Раніше ЗМІ розкрили, що ховається за новою зброєю проти БПЛА. Застосування цих боєприпасів дозволяє уникнути додаткового навантаження на солдатів і замінити магазин без зміни зброї.

Як повідомляв Главред, російські окупанти почали застосовувати на фронті нові ударні дрони - так звані міні-"Шахеди". Про це розповів український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій Безкрестнов Сергій із позивним "Флеш".

Про персону: Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. Як експерт коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

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