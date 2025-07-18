У світі такого немає: Україна створила новий тип зброї

Ви дізнаєтеся:
- Перші моделі унікально зброї з'явилися ще у 2023 році
- Цілями вже стають "шахеди"
Високошвидкісні дрони-перехоплювачі є унікальною розробкою України, в інших країнах таких немає.
В ефірі телемарафону співзасновник і керуючий партнер групи компаній DroneUA Валерій Романенко розповів, що перші дрони-перехоплювачі в Україні з'явилися ще 2023 року, пише УНІАН.
"У 2024 році ці технології стали масовими, і вони почали знищувати ворожу розвідувальну безпілотну авіацію на півдні та сході нашої країни, через що поменшало інцидентів з атаками дронами-камікадзе в тому ж самому Херсоні на цивільних", - зазначив він.
За його словами, зараз ситуація масштабується і цілями вже стають "шахеди", які "докучають".
Він наголосив, що з економічної точки зору дрони-перехоплювачі - дуже правильний і якісний інструмент. Фахівець додав, що таке рішення і така технологія унікальні, це один із виробів, які виробляються українськими інженерами.
"Ця технологія, авторство - України. Ніде у світі працюючої її немає. Це факт - фактично з нуля ми створюємо новий рівень протиповітряної оборони, нову систему і частину будь-якого купола, будь-якої країни в майбутньому", - наголосив Яковенко.
Раніше ЗМІ розкрили, що ховається за новою зброєю проти БПЛА. Застосування цих боєприпасів дозволяє уникнути додаткового навантаження на солдатів і замінити магазин без зміни зброї.
Як повідомляв Главред, російські окупанти почали застосовувати на фронті нові ударні дрони - так звані міні-"Шахеди". Про це розповів український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій Безкрестнов Сергій із позивним "Флеш".
Про персону: Валерій Романенко
Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. Як експерт коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.
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