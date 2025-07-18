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"Ситуацію вже не врятувати": в розвідці анонсували колапс в Росії, що сталось

Юрій Берендій
18 липня 2025, 16:48
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В Росії стрімко розгортається колапс вугільної галузі, спричинений втратою європейського ринку, зазначають у розвідці.
'Ситуацію вже не врятувати': в розвідці анонсували колапс в Росії, що сталось
В розвідці анонсували колапс в Росії - що сталось / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі СЗР:

  • Колапс вугільної галузі РФ посилюється
  • Росія втратила основний ринок збуду
  • Ситуацію вже не виправити, вона вдарить по населенню вугільних регіонів

В Росії стрімко поглиблюється криза вугільної галузі, що значно загострилась після втрати європейського ринку та зниження світових цін. Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, під загрозою закриття вже понад 50 вугільних підприємств.

На початку 2024 року в Росії функціонували 179 вугледобувних об'єктів (52 шахти та 127 розрізів). За перші п’ять місяців року збитки галузі сягнули $1,44 мільярда, а до кінця 2024-го очікуються на рівні близько $4 мільярдів.

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"Основні причини кризи – європейське ембарго, введене в серпні 2022 року, що змусило Росію шукати нові ринки для майже чверті свого експорту, та різке падіння цін на вугілля після пікових значень 2022 року", - йдеться у повідомленні.

У СЗР також підкреслили, що хоча галузь і має внутрішні проблеми — зношену інфраструктуру та труднощі з логістикою, головним чинником кризи стала саме втрата основного ринку збуту. Крім того, обмежена пропускна здатність Російських залізниць у східному напрямку лише погіршує ситуацію.

"Закриття шахт матиме значні соціально-економічні наслідки, особливо для мономіст і вугільних регіонів, таких, як Кемеровська область. Урядові заходи підтримки, включаючи відстрочки податків, страхових внесків, а також реструктуризацію боргів, ситуацію не врятують", - резюмували в розвідці.

Економіка Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська економіка входить у новий етап глибокої кризи, яку вже не зможуть замаскувати навіть короткострокові фінансові вливання. Інфляція, зменшення доходів і загальний стан економіки призводять до стрімкого зниження рівня життя населення, і ця тенденція, ймовірно, лише посилюватиметься найближчим часом. Про це заявив економіст Володимир Мілов.

Водночас військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан прокоментував, які фактори можуть змусити росіян вийти на масові протести.

За словами доктора економічних наук Ігоря Ліпсіца, Росія ризикує піти шляхом Північної Кореї, адже її економіка продовжить деградувати, ставати примітивнішою й відставати від світу, а рівень життя падатиме.

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Про джерело: Служба зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

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