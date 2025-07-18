Масштабні вибухи одразу в кількох великих містах - РФ вдарила по Україні балістикою

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Росія вдарила по Україні балістикою - які міста стали ціллю атаки / Колаж Главред, фото: УНІАН, alerts.in.ua

Сьогодні, 18 липня РФ завдала балістичного удару одразу по кількох містах України. Вибухи було чутно в Дніпрі, Запоріжжі та Полтаві. Про атаку балістики попереджали Повітряні сили ЗСУ.

За даними Повітряних сил, була зафіксована загроза застосування балістичних ракет з північно-східного напрямку. Зокрема, швидкісні повітряні цілі були помічені над Харківщиною в напрямку Полтавщини.

"Швидкісна ціль на Харківщині в напрямку Полтавщини. Полтава! В укриття!!", - йшлось у повідомдленні.

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Також повідомлялось про швидкісну ціль у напрямку Павлограда на Дніпропетровщині.

Водночас з тимчасово окупованого Криму було зафіксовано запуск кількох балістичних ракет, які прямували у північному напрямку — орієнтовно в бік Запорізької області.

"Швидкісна ціль повз м.Запоріжжя рухається далі у північному напрямку. Ще швидкісна ціль з ТОТ Криму у північному напрямку орієнтовно тим самим курсом. Увага! м.Запоріжжя/м.Дніпро балістична ракета рухається у вашому напрямку! Дніпро! В укриття!", - попереджали військові.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму дописі в Telegram підтвердив вибухи в Дніпрі та області.

"Дніпро. Серія вибухів. Область. Ще перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває", - зазначив чиновник.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на власних кореспондентів, вибухи було чутно не лише в Дніпрі, але й у Полтаві та Запоріжжі.

За інформацією моніторингових каналів, Полтава була атакована російською балістичною ракетою.

Одна з ракет припинила існування в межах Запоріжжя. Також повідомляється про вибухи на території Дніпровського району Дніпропетровської області.

За даними моніторингового каналу "Monitor" попередньо встановлено, що з тимчасово окупованого Криму була випущена балістична ракета типу "Іскандер-М".

Загалом зафіксовано застосування чотирьох балістичних ракет.

Станом на 20:35 Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях.

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