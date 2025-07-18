Лідер не Київ чи Львів: де в Україні найбільше підскочили ціни на оренду житла

За останні 6 місяців на ринку оренди квартир відбулися помітні зміни.

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Де в Україні найбільше підняли ціни на оренду квартир / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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В Одесі майже на 40% зросла середня вартість оренди однокімнатної квартири

Найдорожчими залишаються квартири в Ужгороді

Ціни на оренду житла за останні пів року помітно зросли у 6 регіонах України. Рекордсменом на ринку однокімнатних квартир стала Одеса - там вартість оренди зросла на 38% і в середньому вона обходиться 11000 гривень. Про це свідчать дані ЛУН.

На другому місці столиця, де квартири здорожчали на 14% і середня вартість оренди сягнула 18300 гривень. Третю сходинку у рейтингу посідає Дніпро у якому однокімнатні квартири на оренду коштують 11000 гривень, що на 10% дорожче, ніж раніше.

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Незначне здорожчання оренди квартир зафіксоване і в Рівному (+4%), Івано-Франківську (+4%) та Львові (+1%). Винайняти там однокімнатне житло можна по 12000, 14500 та 17000 гривень відповідно.

Натомість найдорожчою оренда однокімнатної квартири залишається в Ужгороді, де ціни вищі навіть ніж у столиці - в середньому 19000 гривень щомісячно.

Ціни на житло в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні одразу у декількох містах збільшились цінники на оренду однокімнатних квартир. Мова йде про Київ, Львів, Дніпро, Одесу, Ужгород, Рівне та Хмельницький.

Напередодні стало відомо, що у 6 областях України ціни на житло залишаються досить низькими, що диктують супутні ризики. У новобудовах можна придбати квартиру до 30 тисяч доларів.

Нагадаємо, Главред повідомляв, що в Україні стрімко зростають ціни на ринку первинної нерухомості. Відчутно подорожчали квартири у більшості регіонів України.

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Про джерело: ЛУН ЛУН (англ. LUN) — українська IT-компанія, заснована у 2008 році, яка спеціалізується на створенні інноваційних PropTech[en] рішень. ЛУН розробляє та впроваджує продукти, які спрощують процес купівлі, продажу та оренди нерухомості в Україні та за її межами. Працює у 10 країнах світу, пише Вікіпедія.

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