Лідер не Київ чи Львів: де в Україні найбільше підскочили ціни на оренду житла

Головне:
- В Одесі майже на 40% зросла середня вартість оренди однокімнатної квартири
- Найдорожчими залишаються квартири в Ужгороді
Ціни на оренду житла за останні пів року помітно зросли у 6 регіонах України. Рекордсменом на ринку однокімнатних квартир стала Одеса - там вартість оренди зросла на 38% і в середньому вона обходиться 11000 гривень. Про це свідчать дані ЛУН.
На другому місці столиця, де квартири здорожчали на 14% і середня вартість оренди сягнула 18300 гривень. Третю сходинку у рейтингу посідає Дніпро у якому однокімнатні квартири на оренду коштують 11000 гривень, що на 10% дорожче, ніж раніше.
Незначне здорожчання оренди квартир зафіксоване і в Рівному (+4%), Івано-Франківську (+4%) та Львові (+1%). Винайняти там однокімнатне житло можна по 12000, 14500 та 17000 гривень відповідно.
Натомість найдорожчою оренда однокімнатної квартири залишається в Ужгороді, де ціни вищі навіть ніж у столиці - в середньому 19000 гривень щомісячно.
Ціни на житло в Україні - останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україні одразу у декількох містах збільшились цінники на оренду однокімнатних квартир. Мова йде про Київ, Львів, Дніпро, Одесу, Ужгород, Рівне та Хмельницький.
Напередодні стало відомо, що у 6 областях України ціни на житло залишаються досить низькими, що диктують супутні ризики. У новобудовах можна придбати квартиру до 30 тисяч доларів.
Нагадаємо, Главред повідомляв, що в Україні стрімко зростають ціни на ринку первинної нерухомості. Відчутно подорожчали квартири у більшості регіонів України.
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Про джерело: ЛУН
ЛУН (англ. LUN) — українська IT-компанія, заснована у 2008 році, яка спеціалізується на створенні інноваційних PropTech[en] рішень. ЛУН розробляє та впроваджує продукти, які спрощують процес купівлі, продажу та оренди нерухомості в Україні та за її межами. Працює у 10 країнах світу, пише Вікіпедія.
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