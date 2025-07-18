Удари по РФ стануть 'більш відчутними' - Зеленський анонсував відповідь України

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Будемо відповідати їм відчутно / Колаж Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та анонсував "відчутніші" удари вглиб Росії. Про це глава держави повідомив у Telegam.

Зеленський повідомив, що головнокомандувач Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті, зокрема про оборону на Покровському та інших напрямках Донеччини, де зосереджені основні зусилля ворога.

Президент подякував усім підрозділам за витримку, особливо відзначив бійців Сил спеціальних операцій і 59-ї штурмової бригади Сил безпілотних систем за дії на Покровському напрямку, а також військових 5-ї штурмової бригади та 225-го окремого штурмового полку за роботу на Новопавлівському напрямку.

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Глава держави наголосив, що будь-яка спроба росіян просунутися повинна жорстко придушуватися вогнем. ЗСУ знищують ворожі диверсійні групи, які намагаються проникнути в українські населені пункти, і жодна з таких ДРГ не повинна мати шансів вижити.

"Сьогодні головнокомандувач і міністр оборони вже обговорювали, які сили та засоби необхідні для більш результативного знищення окупанта та більш відчутних українських далекобійних ударів. Максимально забезпечимо", - зазначив президент України.

Зеленський також зауважив, що ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей залишається складною. Водночас російські війська продовжують тероризувати мирне населення Херсонщини та Миколаївщини, здійснюючи атаки різними видами дронів.

"Будемо відповідати їм відчутно. Дякую всім, хто забезпечує Україні необхідні бойові результати!", - резюмував Зеленський.

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