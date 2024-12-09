'Путін цього не хоче': Зеленський відповів, як може завершитися війна в Україні

Для України зараз критично важливі гарантії безпеки і подальші дії на запрошення до НАТО.

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Зеленський відповів, як може завершитися війна в Україні/ колаж: Главред, фото: ОПУ, Стратком ЗСУ

Основні тези Зеленського:

Україна більше за всіх у світі хоче завершення цієї війни

Дипломатичне завершення війни збереже безліч життів, що є для України пріоритетом

Проте Путін не хоче завершення цієї війни, його можна змусити лише силою

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером німецької опозиції, кандидатом у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріхом Мерц, який прибув до Києва. Під час зустрічі глава Української держави відповів, зокрема, чи можливе заморожування війни, про яке напередодні заявляв обраний президент США Дональд Трамп, і як може завершитися війна в Україні. Про це повідомляє УНІАН.

"Ми більше, ніж будь-хто у світі, хочемо закінчення війни. І дипломатичне завершення війни, безумовно, збереже безліч життів, що для нас є пріоритетом. Але путін не хоче завершення цієї війни. Його можна змусити лише силою – сильна Україна на полі бою, потужна армія та підтримка зброєю", – наголосив Зеленський.

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Він зазначив, що для нашої держави зараз критично важливі гарантії безпеки та подальші дії на запрошення до НАТО. Президент України сказав, що зараз ми не можемо бути членами НАТО, але можемо отримати запрошення. Він додав, що має намір обговорити це питання з президентом США Байденом, від позиції якого багато залежить.

Також Зеленський наголосив, що зараз ключовим фактором для забезпечення сил нашої держави є озброєння. Він зазначив, що Україні потрібні далекобійні системи – ATACMS, Taurus, Storm Shadow, Scalp.

Крім цього, він прокоментував пропозицію французького президента Еммануеля Макрона про тимчасову присутність військ союзників на території України як захід безпеки до вступу до Північноатлантичного альянсу.

"Ми повинні мати чіткий план: коли Україна буде в ЄС і коли в НАТО. І такі тимчасові заходи можуть бути розглянуті, але як перехідний етап", – сказав український президент.

План стійкості Зеленського/ Інфографіка: Главред

Чи можливі переговори між Україною і РФ – останні новини

Раніше повідомилося, що у Трампа є три основні варіанти плану закінчення війни в Україні. Усі три варіанти відкидають можливість вступу України в НАТО, що Зеленський називав ключовим.

Як повідомляв раніше Главред, у статті Foreign Policy розповіли, як перемогти на переговорах із РФ. Завдання України та її західних партнерів – знайти спосіб повернути ситуацію так, щоб вести переговори з позиції сили, пише Foreign Policy.

Також раніше повідомлялося, що Шольц зробив заяву після розмови з Трампом. Глава німецького уряду Олаф Шольц провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Після цього Шольц висловив упевненість у здатності "розробити спільну стратегію щодо ситуації в Україні".

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