Рішення ухвалив особисто Путін: у Кремлі зізнались, де сховався Асад

Пєсков заявив, що Путін не спілкувався з Асадом і найближчим часом зустрічі не плануються.

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У Путіна розкрили, де Башар Асад отримав притулок / Колаж: Гларвед, фото: скріншот з відео

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Башар Асад отримав політичний притулок у Росії після падіння його режиму в Сирії

Рішення про прихисток Асада прийняв особисто Путін

У посольстві Сирії в РФ підтвердили, що Асад перебуває у Москві

Сирійський диктатор Башар Асад отримав політичний притулок у Росії після падіння його режиму в Сирії. Це рішення особисто ухвалив лідер РФ Володимир Путін. Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу, пишуть російські ЗМІ.

Пєсков відмовився розголошувати деталі щодо місцезнаходження Асада і заявив, що Кремль не зобов'язаний офіційно повідомляти про надання притулку сирійському диктатору.

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Він не став говорити, коли Путін востаннє бачився та спілкувався з експрезидентом Сирії. Також Пєсков зазначив, що найближчим часом зустрічі між Путіним та Асадом не плануються.

У посольстві Сирії в РФ підтвердили російським пропагандистським ЗМІ, що Асад перебуває у Москві.

За словами прессекретаря, падіння сирійського режиму стало здивувало весь світ. Водночас Росія продовжуватиме підтримувати контакти з новим керівництвом Сирії, яке прийде до влади.

Пєсков додав, що російські військові, які перебувають у Сирії, вживають "усіх необхідних заходів". Крім того, прессекретар російського диктатора наголосив, що Кремль співпрацює з Туреччиною та іншими міжнародними партнерами щодо ситуації в Сирії.

Падіння режиму і втеча Асада з Сирії - що відомо

Як повідомляв Главред, 8 грудня повстанські сили повалили режим Башара Асада в Сирії. Вранці опозиція оголосила про захоплення Дамаска, а Генеральний штаб Сирії закликав війська скласти зброю, фактично визнавши поразку.

Башар Асад покинув столицю вночі. За попередніми даними, він міг втекти до Росії через військову базу. Літак, на борту якого, ймовірно, перебував Асад, зник із радарів після втрати висоти, що викликало чутки про авіакатастрофу. Однак офіційного підтвердження цього наразі немає.

Водночас у ГУР повідомили, що Росія поширила дезінформацію про авіакатастрофу, щоб приховати операцію з евакуації Асада і його соратників. Втрата сигналу, ймовірно, була пов'язана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян.

Президент США Джо Байден заявив, що місцезнаходження Башара Асада наразі невідоме, хоча є повідомлення про його спроби знайти притулок у Москві.

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Хто такий Башар Асад? Башар Хафез аль-Асад - сирійський державний діяч, політик. Шістнадцятий президент Сирії. Керував країною з 17 липня 2000 року по 8 грудня 2024 року. Син Хафеза Асада, який правив Сирією майже 30 років - з 1971 по 2000 рік. Останні роки режим Асада активно підтримувала Росія. У ніч із 7 на 8 грудня 2024 року на тлі подій, у рамках яких сирійська збройна опозиція взяла столицю Сирії місто Дамаск, залишив країну і зник у невідомому напрямку. Режим Асада впав, пише Вікіпедія.

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