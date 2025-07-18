В Україні почали виплачувати лікарняні по-новому: що зміниться

Українців, які тимчасово втратили непрацездатність, чекають зміни.

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Як тепер будуть розраховувати лікарняні виплати / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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В Україні змінюють порядок розрахунку виплат під час лікарняного

Зміни зачеплять і застрахованих працівників

Сьогодні, 18 липня, набула чинності постанова "Про внесення змін щодо загальнообов’язкового державного соцстрахування до деяких постанов КМУ", що передбачає зміну розрахунку середньої заробітної плати для лікарняних та декретних виплат працівникам.

Відповідно до постанови, також оновлено правила розрахунку для гіг–спеціалістів та громадян, які не могли працювати через поважні причини. Серед змін - повернення до норм, які втратили чинність з 1 січня 2023 року.

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"Відповідно до них, місяці розрахункового часу, коли людина не працювала через поважні причини протягом календарного місяця будуть виключені. Як приклад: якщо працівник мав відпустку за власний рахунок весь місяць, окрім вихідних днів, то весь цей час будуть виключати із розрахункового періоду. Однак, якщо буде нараховано якусь додаткову виплату, з якої сплачувався ЄСВ (зокрема, премія), то її теж не візьмуть для визначення розміру лікарняних та декретних", - пояснило зміни видання Новини.LIVE.

Для працівників та гіг-спеціалістів резидента "Дія Сіті" змінилося те, що до них будуть застосувати максимальні обмеження за лікарняними та декретними по-новому.

Якщо раніше сума допомоги не могла перевищувати розмір зарплати, з якої були сплачені страхові внески, то тепер пропонують додати обмеження. Вони будуть обчислюватися шляхом ділення розміру доходу, з якого сплачений ЄСВ, на середньомісячне число календарних днів з множенням частки на число днів тимчасової непрацездатності.

Для добровільно застрахованих працівників почне діяти такий же механізм, як і для найманих працівників. Розрахунок лікарняного будуть проводили з доходу за повні календарні місяці, якщо час дії договору про страхування до дати хвороби менший за 12 місяців.

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Нагадаємо, Главред писав, що в Україні набув чинності закон, який відновлює право сумісників отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом.

Згодом повідомлялося, якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок і при цьому перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником (за іншим місцем роботи ніж те, де стався нещасний випадок), такий страхувальник оплачує потерпілому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за власні кошти. Виплата становитиме 100% середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу працівника.

Раніше стало відомо, що для того, щоб відкрити лікарняний лист, пацієнт обов'язково повинен відвідати сімейного лікаря, а ось закрити його можна буде автоматично − в онлайн-режимі.

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