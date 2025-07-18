Вилитий Кіркоров: син Стоцької пішов ще й на зріст

Анастасія Стоцька показала нові фото зі своїми дітьми, ще більше схожими на Кіркорова.

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Анастасія Стоцька, Філіп Кіркоров / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Стоцька

Коротко:

Як зараз виглядає син Стоцької

Якою рисою він ще більше схожий на Кіркорова

Російська співачка Анастасія Стоцька, яка родом із Києва, але живе і працює в країні-окупанті РФ і мовчить про війну в рідній країні, рідко ділиться кадрами своїх дітей.

Однак ті фото, які все-таки викладає співачка, викликають безліч запитань, адже діти Стоцької з кожним роком дедалі більше й більше стають схожими на путініста Філіпа Кіркорова, з яким Стоцька у свій час крутила роман.

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Діти Стоцької - копія Кіркорова / Фото Instagram/ 100tskaya

На своїй сторінці вInstagram, Стоцька виклала фото свого сина, який став уже вищим за свою знамениту матір. Це фото дуже нагадало те, який вигляд мав у молодості Філіп Кіркоров. Ба більше, син Стоцької вдався ще й зростом.

Діти Стоцької - копія Кіркорова / Фото Instagram/ 100tskaya

Нагадаємо, діти мовчуньї народилися, коли артистка була у шлюбі з бізнесменом Сергієм Абгаряном, але кілька років тому вони розлучилися.

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Анастасія Стоцька - останні новини по темі

Нагадаємо, як повідомляв Главред, нещодавно Анастасія Стоцька опублікувала фото своєї дочки Віри, яка вчиться грати на гітарі. Росіяни відразу ж помітили, наскільки дівчинка схожа і на самого Кіркорова, і на його дочку. Фанати співачки вже давно жартують над нею і привід у них дійсно є. Діти і справді дуже схожі між собою.

А також путініст Філіп Кіркоров розкрив правду, що не розлучається з Марго Овсянніковою через те, що побачив у ній талант і робить все, як і, свого часу, з Анастасією Стоцькою.

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Про персону: Анастасія Стоцька? Анастасія Стоцька - українська та російська співачка й акторка, лауреатка театральної премії "Золота маска" за роль Флоренс Вассі в мюзиклі "Шахи" (2022).

В окуповані українські міста співачка приїжджала 2018 року разом з Олександром Буйновим, який гаряче підтримав кремлівську агресію щодо України, і Денисом Майдановим.

Артистка продовжує мовчати про війну в Україні, проте всіляко демонструє лояльність кремлівському режиму.

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