Вилитий Кіркоров: син Стоцької пішов ще й на зріст

Коротко:
- Як зараз виглядає син Стоцької
- Якою рисою він ще більше схожий на Кіркорова
Російська співачка Анастасія Стоцька, яка родом із Києва, але живе і працює в країні-окупанті РФ і мовчить про війну в рідній країні, рідко ділиться кадрами своїх дітей.
Однак ті фото, які все-таки викладає співачка, викликають безліч запитань, адже діти Стоцької з кожним роком дедалі більше й більше стають схожими на путініста Філіпа Кіркорова, з яким Стоцька у свій час крутила роман.
На своїй сторінці вInstagram, Стоцька виклала фото свого сина, який став уже вищим за свою знамениту матір. Це фото дуже нагадало те, який вигляд мав у молодості Філіп Кіркоров. Ба більше, син Стоцької вдався ще й зростом.
Нагадаємо, діти мовчуньї народилися, коли артистка була у шлюбі з бізнесменом Сергієм Абгаряном, але кілька років тому вони розлучилися.
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Анастасія Стоцька - останні новини по темі
Нагадаємо, як повідомляв Главред, нещодавно Анастасія Стоцька опублікувала фото своєї дочки Віри, яка вчиться грати на гітарі. Росіяни відразу ж помітили, наскільки дівчинка схожа і на самого Кіркорова, і на його дочку. Фанати співачки вже давно жартують над нею і привід у них дійсно є. Діти і справді дуже схожі між собою.
А також путініст Філіп Кіркоров розкрив правду, що не розлучається з Марго Овсянніковою через те, що побачив у ній талант і робить все, як і, свого часу, з Анастасією Стоцькою.
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Про персону: Анастасія Стоцька?
Анастасія Стоцька - українська та російська співачка й акторка, лауреатка театральної премії "Золота маска" за роль Флоренс Вассі в мюзиклі "Шахи" (2022).
В окуповані українські міста співачка приїжджала 2018 року разом з Олександром Буйновим, який гаряче підтримав кремлівську агресію щодо України, і Денисом Майдановим.
Артистка продовжує мовчати про війну в Україні, проте всіляко демонструє лояльність кремлівському режиму.
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