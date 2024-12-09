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РФ заявила про передачу Україні тіл загиблих під час падіння Іл-76: коментар штабу

Анна Косик
9 грудня 2024, 15:07
1854
Уповноважена з прав людини РФ заявила, що особисто була присутня під час передачі тіл військовослужбовців.
ИЛ-76, Москалькова
Ситуація із передачею тіл нібито загиблих українців на борту ІЛ-76 відстежується / Колаж: Главред, фото: flickr, Instagram, moskalkova.official

Головні тези:

  • В РФ переконують, що тіла загиблих вже в Україні
  • Україна перевіряє інформацію, надану Росією

Уповноважена з прав людини країни-агресора Росії Тетяна Москалькова вийшла із заявою про те, що РФ вже передала українській стороні тіла військовополонених, які нібито загинули на борту ІЛ-76 під час авіакатастрофи 24 січня 2024 року.

Як пишуть росЗМІ, у відповідь щодо передачі тіл загиблих у авіакатастрофі вона зазначила, що це відбулося за її прямої присутності.

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Водночас на слова Москальськової вже відреагували у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Там зазначили, що Україні й справді нещодавно передали останки загиблих, однак вони потребують додаткової ідентифікації.

"Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.

У координаційному штабі також запевнили, що відстежують ситуацію та знаходяться у взаємодії з усіма уповноваженими інституціями.

Падіння ІЛ-76 - що відомо

Нагадаємо, 24 січня 2024 року у Бєлгородській області РФ розбився літак ІЛ-76. Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ одразу повідомили, що на борту військово-транспортного літака нібито перебували українські військовополонені (65 осіб).

Згодом, як писав Главред, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що у цей день повинен був відбутися обмін полоненими між Росією та Україною, однак він зірвався.

Після авіакатастрофи виникло чимало версій, що насправді могло статися та чи були на борту українські військовополонені. Зокрема військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звернув увагу, що на кадрах з місця авіатрощі не видно тіл, водночас корпус літака "розлетівся" в повітрі від удару ракетою. А це, на думку Коваленка, може опосередковано вказувати, що Іл-76 таки міг перевозити саме боєприпаси до С-300.

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Що таке Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими?

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

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авіакатастрофа Ил-76 Тетяна Москалькова новини України війна Росії та України
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