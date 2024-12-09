Розміщення 'Орешника' в Білорусі: в Україні рознесли Путіна і Лукашенка

Путіна переконали, що залякування "Орешником" з території Білорусі спрацюють, але є важливий нюанс.

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Подібні методи залякування Росія вже використовувала проти України / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншоти

Що сказав Коваленко:

Росія хоче залякати Україну і Захід "Орешником"

Розміщення "Орешника" в Білорусі не підвищить рівень небезпеки

Кремлівський диктатор Володимир Путін пообіцяв самопроголошеному президент Білорусі Олександру Лукашенку розмістити на території його країни ракетний комплекс "Орешник".

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що ця заява очільника країни-агресора Росії не більш ніж чергова страшилка. При цьому він переконаний, що вона спрацює, адже переконали його в цьому Кирієнко і Патрушев.

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"Всі розмови про менший час підльоту - це страшилка для цивільних людей Заходу та України. Для систем ПРО дана річ ролі не зіграє. Так само, як вже і було з Кинджалом, який вперше в історії був збитий Patriot минулого року", - наголосив він.

Ракетний комплекс "Кедр", який може бути "Орешником" / Інфографіка: Главред

Окрім цього, за словами Коваленка, один із двох пусків "Орешника" вже був невдалим, а його розміщення на території Білорусі створить низку технічних питань.

"Головна мета Росії - підвищення ставок пропагандою страху проти Заходу. Ядерна зброя в Білорусі інформаційно не спрацювала, "Орешник" використовується як бульбашка у відповідь на дозвіл бити західною далекобійною зброєю по РФ. А розміщення в Білорусі суто інформаційно буде розганятися під наративом "наближення Орешника до кордонів НАТО", щоб змінити суспільні настрої в Європі", - додав керівник ЦПД РНБО.

Загроза застосування РФ "Орешника" - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенко нібито занепокоєний ситуацією на західних кордонах Білорусі та в сусідній Україні, тому він попросив Путіна про розміщення таких систем озброєння в його країні для "заспокоєння деяких умів".

Напередодні військовий експерт Валерій Рябих попередив, що Росія намагається розширити виробництво ракет середньої дальності, зокрема, йдеться про ракети "Орешник", якими РФ вдарила по Дніпру 21 листопада.

Раніше також експерт у галузі міжнародних відносин Валерій Чалий заявив, що Росія готується до демонстраційного удару стратегічною зброєю по західних областях України або спробує атакувати Київ. Ворожу атаку можна очікувати в проміжку між 10 і 19 грудня.

Інші новини про "Орешник":

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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