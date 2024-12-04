Армія РФ розширяє фланги на Харківщині: депутат попередив про небезпеку для Ізюму

Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий можуть опинитися під загрозою окупації.

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Яка ситуація на Харківщині / Колаж: Главред, фото 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Коротко:

Армія РФ штурмує позиції бійців ЗСУ

Сили оборони України вибили окупантів з правого берега Оскола

Ситуація на Харківщині складна, проте ЗСУ тримають оборону

Російські окупанти не полишають намірів просунутися вперед на Харківщині. Зокрема, армія РФ безперервно штурмує позиції українських захисників. Про це заявив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, росіяни розширюють свої фланги вліво й вправо.

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"Ситуація досить складна. Росіяни постійно здійснюють штурмові дії, але з правого берега їх вибили. Селище Новомлинськ, у якому ворог намагався закріпитися, звільнене. Наразі питання їхньої присутності на правому березі річки Оскіл уже неактуальне.", - зауважив Скорик.

Він додав, такі населені пункти, як Борова, уже досить близько до лінії фронту - приблизно 14 кілометрів. Якщо Україна втратить Борову, то стратегічно відкриється доступ до міста Ізюм.

"Також Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий можуть опинитися під загрозою окупації, особливо та частина Куп'янська, що розташована на лівому березі.Тому ситуація залишається складною, але Сили оборони тримаються", - підкреслив Скорик.

Що відомо про Купʼянськ? / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред з посиланням на Олександра Прокудіна, країна-агресор Росія готує масштабний наступ на Херсон перед інавгурацією президента США Дональда Трампа. Зокрема, РФ уже підготувала 300 човнів для перетину річки.

Нещодавно військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповідав, що ворог може атакувати українські сили на Времі]вському виступі. Там російське угруповання, ймовірно зможе зачепити території Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

Аналітики моніторингового каналу DeepState повідомляли, що російська окупаційна армія просунулася біля чотирьох населених пунктів. Зокрема, ворог має просування в Кураховому та біля Нового Комара на Донеччині, біля Берестового на Харківщині та Погребків на Курщині.

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Хто такий Олександр Скорик? Олександр Скорик - депутат Харківської обласної ради VIII cкликання. У 2021 році був кандидатом на посаду Харківського міського голови на позачергових місцевих виборах. Навчається у Харківському регіональному інституті Національної академії державного управління при Президентові України, пише Рух "ЧЕСНО".

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