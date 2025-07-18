Справжній потоп накрив Україну: синоптики та рятувальники б'ють на сполох

18-19 липня очікується подальше погіршення погоди.

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Справжній потоп накрив Україну / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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У якому регіоні розбушувалася негода

Синоптики та рятувальники зробили попередження

У прикордонних районах Чернівецької області триває потужна негода - сильні зливи призвели до різкого підйому рівня річок і розмиву гірських доріг.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України у своєму Telegram-каналі, пише Главред.

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За даними відомства, дощі ускладнили рух у високогірних районах, а потоки води розмили окремі ділянки доріг. Прикордонники продовжують нести службу в екстремальних умовах і закликають як місцевих жителів, так і туристів проявляти обережність: "Гірські дороги розмиті, пересування поза ними - небезпечне".

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 18-19 липня очікується подальше підвищення рівня води в річках суббасейнів Прута та Сірету - до 2,5 метра. Існує ризик утворення селевих потоків.

18 липня підтоплення зачепило і місто Чернівці. У результаті був змушений зупинитися один із насосних об'єктів. КП "Чернівціводоканал" попередив про можливу зупинку другої станції, але її роботу вдалося зберегти.

Влада просить дотримуватися заходів безпеки, не виїжджати без нагальної потреби та стежити за офіційними повідомленнями.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, 10 липня внаслідок потужної негоди у Львові затоплено низку вулиць і автодоріг, річка Зубра вийшла з берегів. Підтоплення зафіксовано на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна, а також на трасі Львів - Меденичі поблизу Сокільників. Вода в деяких нежитлових зонах сягає до 3 метрів.

Також через сильну зливу в Луцьку затопило вулицю Дубнівську та проспект Відродження. Через підтоплення на проспекті зупинився рух тролейбусів №15 і №15а.

Як повідомляв Главред, 10 липня Київська область опинилася в епіцентрі потужного шторму з градом. Найбільше постраждали Бориспільський і Переяславський райони. Град розміром з куряче яйце пошкодив дахи будинків і автомобілі.

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