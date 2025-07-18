"Ми не просили їх воювати": в Орбана зробили цинічну заяву про Україну

За його словами, позиція Будапешта залишається відмінною від загальноєвропейської.

https://glavred.net/world/my-ne-prosili-ih-voevat-u-orbana-sdelali-cinichnoe-zayavlenie-ob-ukraine-10682729.html Посилання скопійоване

У Орбана зробили цинічну заяву про Україну / Колаж: Главред, фото: ОП, GoogleMaps

Ви дізнаєтеся:

Радник прем'єр-міністра Угорщини відзначився гучною заявою

У чому причина такої заяви

Радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і політичний директор уряду Балаж Орбан заявив, що підтримка України не повинна розглядатися як спосіб захисту Європи, оскільки це веде до конфронтації з Росією.

Про це повідомляє угорське видання Telex.

відео дня

За його словами, позиція Будапешта залишається відмінною від загальноєвропейської. Він підкреслив, що, на думку угорського уряду, Україна веде війну за свої власні інтереси, а не за безпеку Європи.

"Українці воюють за себе, і вони мають на це право. Але це не стосується нашої безпеки. Ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені. Ми не хочемо конфронтації з Росією", - сказав він.

Балаж Орбан наголосив, що війна в Україні - це українське рішення і внутрішній конфлікт, який не має бути перетворений на загальноєвропейське питання. На його думку, для припинення конфлікту необхідні нейтральні посередники, які зможуть відновити комунікації між сторонами. Він позитивно оцінив можливе відновлення прямих контактів між США і Росією.

Коментуючи ймовірність мирних переговорів, радник Орбана визнав, що дипломатична ситуація залишається вкрай складною, проте його "обнадіюють" сигнали про попередні перемовини між Києвом і Москвою. Водночас він вказав, що обидві сторони конфлікту поки що не готові до миру, вважаючи, що час грає на їхню користь.

Він підкреслив, що Угорщина виступає за посилення власної обороноздатності Європи:

"Ми не повинні захищати себе через Україну. Це призведе до конфронтації з Росією, чого ми не хочемо. Замість цього потрібно зміцнювати європейські армії, щоб за необхідності ми могли захистити себе самі", - додав він.

Заяви прозвучали на тлі триваючих обговорень у ЄС про військову допомогу Україні та формування довгострокової стратегії безпеки.

Заяви Орбана щодо України

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Угорщини висловив думку, що Росії не вистачає сил для нанесення загрози країнам НАТО, оскільки вона не змогла домогтися успіху у війні проти України. При цьому він зазначив, що, на його думку, Україна зазнає поразки.

Нещодавно Орбан аргументував те, що Україна не повинна вступати до ЄС тим, що членство країни призведе до економічної катастрофи, а також згадав про намір вступу до НАТО.

Позиція Орбана щодо України Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан і його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні. Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки. 27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні і заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами. У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію". "Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію і продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред