Потужний циклон мчить до України, регіони накриє мокрим снігом: відома дата

Синоптики попереджають про те, що 10 грудня на дорогах буде дуже слизько.

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Прогноз погоди в Україні на 10 грудня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Коли Україну атакує циклон

У яких областях будуть дощі та сніг

Де синоптики прогнозують +15

Погода в Україні 10 грудня буде дощовою та сніговою. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що до України наближається активний циклон. 10 грудня очікується мокрий сніг з дощем. Може бути рвучкий вітер.

відео дня

Температура повітря очікується протягом дня вівторка в межах 0-3 градусів тепла, у центральній частині та на Донеччині +2+5 градусів, на півдні України +6+9, а в Криму навіть до +10+15 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 10 грудня / фото: ventusky

Погода 10 грудня

В Україні 10 грудня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг у західних та північних областях. На дорогах буде ожеледиця. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, в Криму до 14°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 10 грудня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+12 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до 0...+2 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 10 грудня / фото: meteoprog

Погода 10 грудня у Києві

У Києві 10 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг з дощем. На дорогах у цей день буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура протягом доби від 1° морозу до 2° тепла; у Києві протягом доби 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 10 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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