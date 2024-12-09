'РФ вже на етапі підготовки': експерт попередив про загрозу застосування 'Орешника'

Росія, швидше за все, вже на етапі підготовки й, можливо, найближчими днями відбудеться пуск ракети.

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Експерт поділився прогнозом щодо майбутнього удару РФ / Колаж: Главред, фото скріншоти

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Росія готує новий ракетний удар по Україні

Війська РФ можуть використатити ракету "Орешник"

Посольство США у Києві попередило про загрозу російських атак

Російські війська, ймовірно, готують новий масований удар по Україні найближчим часом. Про це розповів військовий експерт Іван Ступак у коментарі для РБК-Україна.

Експерт закликав усіх громадян бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

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Коментуючи попередження посольства Сполучених Штатів про "збільшення загроз" атак Росії на українську інфраструктуру, Ступак зазначив, що США не озвучують подібні сигнали без серйозних підстав.

Він додав, що зазвичай Росія повідомляє США про те, що планує використати для удару по Україні балістичні ракети.

"Удар буде. Чим він буде? "Орєшніком", "Рубежом", "Кокошником"? Ми не знаємо. РФ, швидше за все, вже на етапі підготовки й, можливо, найближчими днями відбудеться такий пуск", - пояснив експерт.

"Кедр" / Інфографіка: Главред

Ступак також заявив, що ймовірність використання Росією ракети "Орєшнік" або її аналога для наступного удару по Україні складає майже 100%.

"Так, щось велике. Але ще раз. Ми ж з вами аналізуємо попередній наш досвід. Був досвід, 20-го числа Сполучені Штати повідомили, наступного дня, 21-го був удар. Так само повідомлення 8-го грудня. Коли буде удар ми не знаємо, але з великою долею імовірності він буде", - підкреслив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Росія готується до демонстраційного удару стратегічною зброєю по західних областях України або спробує атакувати Київ, заявив експерт у галузі міжнародних відносин Валерій Чалий. Він попереджає, що ворожу атаку можна очікувати в проміжку між 10 і 19 грудня.

Як писав Главред з посиланням на керівника ЦПД при РНБО Андрія Коваленка, Росія готується здійснити нову масовану атаку по Україні. На аеродромах стратегічної авіації росіяни уже підготували ресурси.

Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, країна-агресор РФ минулого тижня запустила по Україні майже 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів і майже 20 ракет різних типів.

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Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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