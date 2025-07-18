Хороших новин немає: Симоньян розповіла про стан Кеосаяна

Коротко:
- Про що раптом заговорила Симоньян
- У якому стані перебуває її чоловік-путініст Кеосаян
Головна пропагандистка країни-терориста Росії, яка почала криваве вторгнення в Україну, Маргарита Симоньян повідомила про стан здоров'я свого чоловіка-путініста, вірменського режисера Тиграна Кеосаяна.
Про це брехлива українофобка повідомила у своєму телеграм-каналі. На запитання однієї з підписниць, яка сильно переживає за здоров'я путініста, Симоньян відповіла.
"Я не боюся пристріту. Просто нічого сказати...", - пише вона.
Симоньян - друга дружина режисера, з нею він прожив понад 12 років, але зіграли весілля вони тільки у 2022-му. У пари троє дітей - дочки Мар'яна і Маро, син Баграт. До слова, хабалка Симоньян навіть на весіллі поводилася похабно. Вона примудрилася ногою вдарити по п'ятій точці майбутнього чоловіка.
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Нагадаємо, Главред писав, що раніше Симоньян вирішила налякати Аллу Пугачову, яка не підтримує військовий напад Росії на Україну. Як розповіла окупантка в одній із програм, замок Пугачової в селищі Грязь, нібито за законом, можуть відібрати.
Раніше Гордон опублікував відео, як Симоньян танцює якийсь танець під східні мотиви. При цьому видно, що вся дія відбувається в ресторані. Тим часом, сама Симоньян має такий вигляд, наче забігла на банкет із пробіжки.
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Про персону: Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян - радянський, російський і вірменський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, режисер відеокліпів, телеведучий і пропагандист. Син радянського кінорежисера і сценариста Едмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936-1994), режисера відомого радянського фільму "Невловимі месники". Автор і ведучий програми "Міжнародна пилорама".
У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Європейський союз, Велика Британія, Канада та низка інших країн ввели проти Кеосаяна персональні санкції. У червні 2022 року МЗС Казахстану занесло Кеосаяна до списку небажаних персон.
Кеосаян є чоловіком оскаженілої пропагандистки та укаінофобки Маргарити Симоньян. Обидва ненавидять Україну і підтримують усі злочинні дії терориста Путіна.
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