Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Ердоган провів переговори з Путіним - що говорили про Україну та війну

Юрій Берендій
18 липня 2025, 18:45
473
Ердоган у розмові з Путіним знову закликав до відновлення переговорів між Росією та Україною й підтвердив готовність Анкари бути посередником у процесі.
Ердоган провів переговори з Путіним - що говорили про Україну та війну
Ердоган обговорив з Путіним важливе рішення щодо війни в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • Ердоган провів переговори з Путіним
  • Президент Туреччини наголосив на важливості початку третього раунду переговорів між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонні перемовини з російським диктатором Путіним, під час яких, зокрема, обговорювалась війна Росії проти України. Про це повідомила канцелярія турецького лідера за підсумками розмови.

Сторони також порушили тему двосторонньої співпраці між Туреччиною і Росією, а також низку регіональних і глобальних викликів.

відео дня

Ердоган звернув увагу на небезпеку, яку становлять конфлікти, що виникли після виведення сирійських сил безпеки з провінції Сувейда, і наголосив, що Ізраїль має поважати суверенітет Сирії.

Турецький президент підкреслив, що Анкара прагне до стабілізації ситуації в Сирії та якнайшвидшого відновлення країни.

"Президент Ердоган зазначив, що важливо розпочати третій раунд переговорів між Росією та Україною, і що Туреччина продовжить виступати господарем переговорів в Стамбулі, коли сторони визначать зручні дати", - йдеться у повідомленні.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Кремль повідомляють, що під час розмови з Ердоганом Путін нібито підтвердив своє прагнення до політико-дипломатичного закінчення війни проти України та подякував турецькому президенту за готовність надати майданчик у Стамбулі для проведення переговорів.

Позиція Туреччини щодо війни РФ проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловився щодо можливості мирних переговорів між Україною та Росією, зокрема не виключив перспективи зустрічі президентів Володимира Зеленського й Володимира Путіна.

Раніше, 11 та 12 травня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні розмови спершу з Володимиром Путіним, а потім із Володимиром Зеленським. Основною темою обох розмов було досягнення припинення війни.

Ердоган також заявив про готовність Туреччини сприяти встановленню режиму тиші та стійкого миру, а також виступити посередником у прямих переговорах між Києвом і Москвою. Цю позицію він підтвердив і в розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном 11 травня.

Інші новини:

Про персону: Реджеп Тайїп Ердоган

Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія.

Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Стамбул Володимир Путін мирне врегулювання Реджеп Тайїп Ердоган мирні переговори переговори в Стамбулі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Масштабні вибухи одразу в кількох великих містах - РФ вдарила по Україні балістикою

Масштабні вибухи одразу в кількох великих містах - РФ вдарила по Україні балістикою

20:14Війна
Путін не прийме ультиматум Трампа і здатен на відчайдушний крок - Foreign Affairs

Путін не прийме ультиматум Трампа і здатен на відчайдушний крок - Foreign Affairs

20:09Війна
Удари по РФ стануть "більш відчутними" - Зеленський анонсував відповідь України

Удари по РФ стануть "більш відчутними" - Зеленський анонсував відповідь України

20:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
Було більшим за Париж і це не Київ: яке місто за часів Русі було мегаполісом Європи

Було більшим за Париж і це не Київ: яке місто за часів Русі було мегаполісом Європи

Гороскоп Таро на серпень 2025: Овнам - завершення, Тельцям - прибуток, Близнюкам - зміни

Гороскоп Таро на серпень 2025: Овнам - завершення, Тельцям - прибуток, Близнюкам - зміни

Де в Україні найродючіші землі: науковці назвали конкретний населений пункт в одній області

Де в Україні найродючіші землі: науковці назвали конкретний населений пункт в одній області

Минуле постукає у двері: трьом знакам зодіаку варто готувати до сюрпризів

Минуле постукає у двері: трьом знакам зодіаку варто готувати до сюрпризів

Відібрав у тата корону: у Мережі в захваті від миловида Гаррі Галкіна

Відібрав у тата корону: у Мережі в захваті від миловида Гаррі Галкіна

Останні новини

20:37

Для чого насправді потрібна "Х" на спині піджака - стиліст розкрив таємницю

20:26

Справжній потоп накрив Україну: синоптики та рятувальники б'ють на сполохВідео

20:14

Масштабні вибухи одразу в кількох великих містах - РФ вдарила по Україні балістикою

20:09

Путін не прийме ультиматум Трампа і здатен на відчайдушний крок - Foreign Affairs

20:04

Удари по РФ стануть "більш відчутними" - Зеленський анонсував відповідь України

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
19:42

Викликав масову істерію: як СРСР боровся з колорадським жуком і чому програвВідео

19:35

В Україну вривається потужний шторм: синоптики назвали дату повернення спеки

19:05

Путінофілія Трампа: що насправді змусить США дати прочухана ПутінуПогляд

18:55

Доходи Путіна від нафти: експерт назвав сценарій удару від союзника УкраїниВідео

Реклама
18:45

Ердоган провів переговори з Путіним - що говорили про Україну та війну

18:32

Лідер не Київ чи Львів: де в Україні найбільше підскочили ціни на оренду житла

18:30

Над Кінбурнською косою підняли український прапор - з'явились перші деталі

18:19

Україна отримає системи ППО і не тільки: які країни готові купити зброю

18:11

The Times прогнозує зустріч Сі Цзіньпіна, Трампа і Путіна: названо дату

17:55

Що в жодному разі не можна на столі 19 липня: дуже суворі заборони цього дня

17:45

Підозра Шабуніну: "антикорупційні" гасла більше не захищають від відповідальності, – ЗМІ

17:43

Їх неможливо забути: 3 знаки зодіаку, розставання з якими пережити найважче

17:33

Тепер коштують тисячі - навіщо в СРСР робили порцелянові рибки та яка їх історіяВідео

17:13

Медведєва "накрило" від санкцій Європи: вибухнув погрозою розгрому України

17:10

"Вічна битва між світлом і темрявою": Пивоваров презентував трек з Усиком

Реклама
16:48

"Ситуацію вже не врятувати": в розвідці анонсували колапс в Росії, що сталось

16:47

Тріо, що збиває з пантелику - яка різниця між Miss, Mrs і Ms в англійській мовіВідео

16:44

Гороскоп Таро на завтра 19 липня: Близнюкам - діяти, Левам - говорити

16:36

Економіка РФ тріщить, Путіну потрібно закінчити війну чи друкувати гроші - МіловВідео

16:35

Євро знову йде на зліт, а долар втрачає позиції: яким буде курс валют 21 липня

16:30

Чи можна випити каву перед причастям: священник дав однозначну відповідьВідео

16:13

У співачки Алсу горе в родині: що сталося

16:02

Слон не сам, а з друзями: лише найуважніший знайде всіх тварин на зображенні

16:02

Новий міністр оборони вперше доповів Зеленському і отримав термінове завдання

15:58

Трамп запропонував Зеленському перейти в наступ - WP

15:38

В Україні почали виплачувати лікарняні по-новому: що зміниться

15:34

"Чорний список" для консервації: які продукти краще не закривати в банкиВідео

15:33

Чому Росія перестала бити по Києву та при чому тут Келлог - Ігнат відповів

15:32

Не залишають байдужими нікого: які ТОП-4 дати народження обіцяють успіх і любов

15:05

Число не вкладається у голові: скільки разів забороняли українську мовуВідео

14:57

Демографічна криза: скільки припадає померлих українців на одного народженого

14:48

Ціна перевалила за 200 гривень: в Україні раптово здорожчала популярна ягода

14:36

Те, що він непотрібен – міф: навіщо апендикс в організмі людини і чи можна жити без ньогоВідео

14:29

Поліція екстрено звернулась до українців: "валютники" дурять шахрайською схемою

14:14

Лорак із перепаленим волоссям показала, як дресирує чоловіка-іспанцяВідео

Реклама
14:13

Вдарить +12 і будуть дощі з грозами: стала відома дата сильного похолодання

14:12

Бронювання порушників мобілізації: у Раді висунули цікаву пропозицію

14:12

Зміцнення ППО і пілоти для Mirage: Зеленський провів годинну розмову з Макроном

14:11

Російський патріарх "прокляв" владу у Кремлі - що сталосьВідео

14:00

Ретроградний Меркурій дасть другий шанс: яким ТОП-4 знакам приготуватися

13:55

В рази доступніший, ніж у червні: в Україні переписали ціни на базовий овоч

13:50

Гороскоп на завтра 19 липня: Стрільцям - прибуток, Скорпіонам - особливий подарунок

13:28

"У мене є бронь від театру": відомий актор добровільно записався до сил ППО

13:19

Вісім років колонії: ведучу "Вестей" у РФ засудили до в'язниці за засудження війни

13:18

Не просто пауза: експерт порадив готуватись до масованого удару РФ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла Пугачова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти