Ердоган провів переговори з Путіним - що говорили про Україну та війну

Ердоган у розмові з Путіним знову закликав до відновлення переговорів між Росією та Україною й підтвердив готовність Анкари бути посередником у процесі.

https://glavred.net/world/erdogan-provel-peregovory-s-putinym-chto-govorili-ob-ukraine-i-voyne-10682651.html Посилання скопійоване

Ердоган обговорив з Путіним важливе рішення щодо війни в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

Ердоган провів переговори з Путіним

Президент Туреччини наголосив на важливості початку третього раунду переговорів між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонні перемовини з російським диктатором Путіним, під час яких, зокрема, обговорювалась війна Росії проти України. Про це повідомила канцелярія турецького лідера за підсумками розмови.

Сторони також порушили тему двосторонньої співпраці між Туреччиною і Росією, а також низку регіональних і глобальних викликів.

відео дня

Ердоган звернув увагу на небезпеку, яку становлять конфлікти, що виникли після виведення сирійських сил безпеки з провінції Сувейда, і наголосив, що Ізраїль має поважати суверенітет Сирії.

Турецький президент підкреслив, що Анкара прагне до стабілізації ситуації в Сирії та якнайшвидшого відновлення країни.

"Президент Ердоган зазначив, що важливо розпочати третій раунд переговорів між Росією та Україною, і що Туреччина продовжить виступати господарем переговорів в Стамбулі, коли сторони визначать зручні дати", - йдеться у повідомленні.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Кремль повідомляють, що під час розмови з Ердоганом Путін нібито підтвердив своє прагнення до політико-дипломатичного закінчення війни проти України та подякував турецькому президенту за готовність надати майданчик у Стамбулі для проведення переговорів.

Позиція Туреччини щодо війни РФ проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловився щодо можливості мирних переговорів між Україною та Росією, зокрема не виключив перспективи зустрічі президентів Володимира Зеленського й Володимира Путіна.

Раніше, 11 та 12 травня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні розмови спершу з Володимиром Путіним, а потім із Володимиром Зеленським. Основною темою обох розмов було досягнення припинення війни.

Ердоган також заявив про готовність Туреччини сприяти встановленню режиму тиші та стійкого миру, а також виступити посередником у прямих переговорах між Києвом і Москвою. Цю позицію він підтвердив і в розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном 11 травня.

Інші новини:

Про персону: Реджеп Тайїп Ердоган Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія. Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред