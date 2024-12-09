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Двоє львівських суддів вимагали 1 млн доларів хабаря: НАБУ викрило посадовців

Маріна Фурман
9 грудня 2024, 17:38оновлено 9 грудня, 18:22
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Правоохоронці задокументували передання частини коштів у розмірі 75 тисяч доларів.
НАБУ
НАБУ викрило чинного та колишнього голів суду на Львівщині / Колаж: Главред, фото: УНІАН, НАБУ

Основне:

  • НАБУ та САП викрили чинного та колишнього голів суду на Львівщині
  • Посадовці вимагали хабар у розмірі 1 млн доларів
  • Досудове розслідування триває

НАБУ та САП викрили чинного та колишнього голів Господарського суду Львівської області на вимаганні від представника приватної компанії хабаря у розмірі $1 млн. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

У повідомленні йдеться, що це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами.

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Як відомо, посадовці за 1 мільйон доларів обіцяли забезпечити ухвалення "потрібних" рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача.

"Під час слідства детективи та прокурори задокументували передачу частини неправомірної вигоди у сумі 75 тис. дол. США. Наразі чинному та колишньому головам Господарського суду Львівської області повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.", - розповіли в НАБУ.

За інформацією "Слово і діло", йдеться про керівника Госпсуду Львівщини Василя Артимовича, в якого нещодавно детективи НАБУ проводили обшуки. До Артимовича цю посаду обіймав Михайло Юркевич.

Досудове розслідування триває, встановлюється причетність інших суддів.

Затримання посадовців - новини за темою

Як писав Главред, нещодавно посадовицю Центральної медико-соціальної експертизи (МСЕК) затримали на хабарі за сприяння в оформленні інвалідності за 2 тис. доларів для звільнення від військової служби. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що на одержаному хабареві викрито заступницю головного лікаря ДЗ "ЦМСЕК МОЗ України".

Нагадаємо, вищий антикорупційний суд України виніс заочний вирок народному депутату Андрію Одарченку. Зазначається, що суддя визнав Одарченка винним у тому, що він дав хабар голові Держагентства відновлення інфраструктури Мустафі Найєму.

Раніше СБУ та Нацполіція у різних регіонах України ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації. Зокрема, затримано посадовців МСЕК та лікарів ВЛК. Зазначається, що затримані посадовці брали хабарі від 2 до 10 тисяч доларів США, щоб "допомогти" військовозобов'язаним уникнути призову. Вони виготовляли фіктивні медичні висновки.

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За що відповідає прокуратура?

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