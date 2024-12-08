Куди зник Башар Асад: ЗМІ розкрили деталі та назвали версію

Літак Асада, схоже, намагався вилетіти із Сирії, проте за деякий час безслідно зник із радарів.

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Асад із високою ймовірністю міг загинути в авіакатастрофі - Reuters / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

У Сирії повстанці повалили правлячий режим Башара Асада. Є версія, що Асад залишив країну і загинув в авіакатастрофі: російський літак Іл-76, на борту якого ймовірно був сирійський президент, міг зазнати аварії, оскільки зник з радарів. Асада вже шукають і не виключено, що йому вдалося втекти до Москви.

Асад міг загинути в авіакатастрофі

Як повідомляє Reuters, цілком імовірно, що Асад загинув. За даними Flightradar24, літак Іл-76 компанії Syrian Air вилетів із Дамаска о 4:55 (1:55 UTC) за сирійським часом. Він попрямував у напрямку прибережних районів, де розташовані російські з сирійськими авіаційні та морські бази.

Приблизно о 2:32 UTC борт зробив різкий розворот і почав знижуватися. За 7 хвилин літак зник із радарів. У той момент він був на висоті близько 500 метрів.

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"Він зник з радарів, можливо, відключився транспондер, але я вважаю, що більш імовірним стало те, що літак збили", - сказало журналістам одне з джерел.

Асада активно шукають повстанці

Журналісти CNN з посиланням на свої джерела пишуть, що Асада шукають повстанці. Вони допитують сирійських військових і розвідників, які могли знати про пересування зниклого президента.

Примітно, після того як повстанці рано вранці увійшли в Дамаск, Асада ніхто не бачив і не чув.

Асад утік до Москви?

Згідно з версією журналіста Барака Равида, Асад залишив Дамаск близько 00:00 ввечері 8 грудня і вилетів на базу ЗС РФ у Сирії, щоб звідти вирушити до Москви.

Проте незрозуміло, чи вдалося Асаду залишити Сирію.

Американський представник повідомив журналісту, що Штати відстежили момент, як вночі Асад покинув Сирію. Він мав вилетіти до Москви.

Падіння режиму Асада в Сирії - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, 8 грудня впав режим Башара Асада в Сирії.

Події почалися вночі і розвивалися стрімко. Вранці повстанці зайшли в столицю Дамаск і заявили про взяття міста під контроль. Сирійський Генштаб закликав військових скласти зброю.

Башар Асад зник. Передбачалося, що він вилетів із Сирії на російському транспортному літаку Іл-76Т. Літак зник з радарів і міг зникнути в районі біля Аль-Сувейрі. Можливо, Іл зазнав аварії, а Асад - загинув.

Повстанці на державному телебаченні оголосили про крах режиму Асада. Прем'єр Сирії Газі аль-Джалялі ухвалив рішення про співпрацю з повстанцями і передачу влади в їхні руки.

Ізраїль ухвалив рішення розгорнути свої сили в буферній зоні на кордоні з Сирією. У ЦАХАЛ підкреслили, що не втручаються в сирійські події, а захищають свою прикордонну зону.

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Хто такий Башар Асад? Башар Хафез аль-Асад - сирійський державний діяч, політик. Шістнадцятий президент Сирії. Керував країною з 17 липня 2000 року по 8 грудня 2024 року. Син Хафеза Асада, який правив Сирією майже 30 років - з 1971 по 2000 рік. Останні роки режим Асада активно підтримувала Росія. У ніч із 7 на 8 грудня 2024 року на тлі подій, у рамках яких сирійська збройна опозиція взяла столицю Сирії місто Дамаск, залишив країну і зник у невідомому напрямку. Режим Асада впав, пише Вікіпедія.

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