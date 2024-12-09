Обмеження будуть жорсткими: графік вимкнення світла на 10 грудня

Графіки вимкнення світла будуть введені одразу для однієї та двох черг.

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Графіки вимкнення світла на 10 грудня / Колаж: Главред, фото: pexels

В Україні у вівторок, 10 грудня, будуть діяти більш жорсткі графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження будуть застосовані з 7:00 до 22:00. Графіки вимкнення світла для побутових споживачів будуть діяти з такими обмеженнями:

з 7:00 до 8:00 - одна черга;

з 8:00 до 19:00 - дві черги;

з 19:00 до 22:00 - одна черга.

"Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні. відео дня

Що означають черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Слід зазначити, що час та обсяг обмежень може змінитися протягом доби.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що країна-агресорка Росія завдала понад 220 цілеспрямованих атак проти об'єктів генерації електроенергії. Також РФ окупувала близько 18 гігават енергетичної потужності.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.

Очільник комітету з питань ЖКГ Олег Попенк сказав, що відключення електроенергії можуть тривати й по 20 годин на добу, якщо країна-агресорка Росія здійснить масштабні атаки, знищивши лінії електропередач, трансформаторні та розподільчі підстанції.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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