Обмеження будуть жорсткими: графік вимкнення світла на 10 грудня

В Україні у вівторок, 10 грудня, будуть діяти більш жорсткі графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження будуть застосовані з 7:00 до 22:00. Графіки вимкнення світла для побутових споживачів будуть діяти з такими обмеженнями:
- з 7:00 до 8:00 - одна черга;
- з 8:00 до 19:00 - дві черги;
- з 19:00 до 22:00 - одна черга.
"Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.відео дня
Слід зазначити, що час та обсяг обмежень може змінитися протягом доби.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що країна-агресорка Росія завдала понад 220 цілеспрямованих атак проти об'єктів генерації електроенергії. Також РФ окупувала близько 18 гігават енергетичної потужності.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.
Очільник комітету з питань ЖКГ Олег Попенк сказав, що відключення електроенергії можуть тривати й по 20 годин на добу, якщо країна-агресорка Росія здійснить масштабні атаки, знищивши лінії електропередач, трансформаторні та розподільчі підстанції.
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Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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