Медведєва "накрило" від санкцій Європи: вибухнув погрозою розгрому України

Медведєв закликав до ізоляції Росії від Заходу.

https://glavred.net/world/medvedeva-nakrylo-ot-sankciy-evropy-razrazilsya-ugrozoy-razgroma-ukrainy-10682618.html Посилання скопійоване

Медведєв "повірив" в економіку Росії і погрожує Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Коротко:

Медведєв образив Євросоюз через санкції проти РФ

Медведєв вибухнув погрозою, мовляв, знищити Україну

Медведєв закликав ізолюватися від Європи

Заступник голови Радбезу країни-агресора Росії Дмитро Медведєв "гнівно" відреагував на узгодження послами Євросоюзу нового пакета санкцій проти Москви. Медведєв "пригрозив", мовляв, знищити Україну, вибухнув образами на адресу Європи і закликав до ізоляції РФ. У відповідь на цю заяву в РНБО попередили, що Росії загрожує сценарій, що включає розпад країни.

У своєму Telegram-каналі так званий чиновник сказав, що "розгром бандерівського режиму триватиме" і виступив з образами на адресу ЄС.

відео дня

Коментуючи санкції, він закликав окупантів до сильніших ударів по Україні.

"Наша економіка, звичайно, вистоїть, а розгром бандерівського режиму триватиме. Удари по об'єктах так званої України, включно з Києвом, завдаватимуться зі зростаючою силою", - нафантазував Медведєв.

Також він закликав Росію ізолюватися від Євросоюзу і буцімто найбільш одіозних країн, якими він "вважає" держави Балтії, Польщу, Велику Британію, Німеччину і Францію.

"Ненависть - найважливіша зброя, що дає змогу найефективніше рухатися до своєї протилежності - любові. Звичайно, щодо тих, хто її гідний", - "пофілософствував" Дмитро Медведєв.

Коротко про санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Реакція України

Схоже, альтернативи "іранському сценарію" (санкції, тиск і міжнародна ізоляція після Ісламської революції, - ред.), який включатиме і сепаратизм, для Росії не існує, вважає керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Медведєв погрожує новими ударами по цивільних об'єктах України. Взагалі, альтернативи "іранському сценарію" з подальшим добровільним відокремленням від Росії певних регіонів із тюркським співтовариством, схоже, для РФ не існує", - додав український чиновник.

Санкції проти Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 18 липня, посли країн Євросоюзу погодили новий, 18-й пакет санкцій проти Росії. Пакет включає обмеження проти російської енергетики, фінансового сектору і встановлює стелю ціни на нафту на рівні 47,6 дол. США. Він включає й обмеження для юридичних осіб третіх країн, які допомагають Москві обходити санкції.

Європа ухвалила потрібне рішення - сказав президент Володимир Зеленський про погодження нових санкцій проти РФ.

"Також Євросоюз запроваджує більш суворе обмеження ціни на російську нафту - близько 46 доларів за барель. У координації з іншими партнерами у світі будемо працювати, щоб прайскеп справді обрізав російські доходи. Це можливо. Уже знаємо, як тиснути", - наголосив глава української держави.

Раніше Трамп поставив Росії ультиматум: або мир за 50 днів, або нові жорсткі санкції, які також стосуватимуться і покупців російських газу та нафти - Китаю, Індії, Бразилії та інших держав.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Медведєв Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред