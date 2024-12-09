Є побоювання: чи може Путін перекинути військових з Сирії до України - Ступак

Росіяни, які були у Сирії, працювали в основному з повітря.

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Військові РФ в Сирії / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Головне із заяви експерта:

Поки не відомо, скільки військових РФ перебувало у Сирії

РФ може перекинути з Сирії до України своїх пілотів

Ймовірно, Росія домовилась з Туреччиною щодо коридору для переміщення техніки

Наразі не відомо, скільки російських військових перебувало у Сирії. Ймовірно, говориться про контингент кількістю декілька тисяч. Про це заявив військовий експерт Іван Ступак у коментарі РБК-Україна.

За його словами, наразі дійсно є побоювання, що РФ може перекинути з Сирії до України свою авіакомпоненту. Однак щодо кількості цих військ достеменно не відомо.

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"Є таке побоювання. Дивіться, достеменних даних про те, що в Сирії знаходилося немає, але є такі дуже окремі цифри. Наприклад, по людях. Я бачив публікації про 2-4 тисячі, максимум згадувалося 7,5 тисячі людей - контингент РФ в Сирії. Але ми пам'ятаємо, що на землі вони не працювали, вони працювали більше "високоточними ударами", "високоточною зброєю"", - каже він.

Експерт додає, що ті росіяни, які були у Сирії працювали в основному з повітря. Це пілоти, адже за відомою інформацією Сирія мала 20 літаків та десь 10 гелікоптерів.

"Тобто я припускаю, що це саме така собі авіаційна компонента, яка поїде на українські фронти і підсилить РФ. Тобто це не про штурмовиків. Хоча, можуть одразу всіх штурмовиків відправити. Це для РФ взагалі не проблема", - наголосив Ступак.

Він також звернув увагу на те, що, ймовірно, Росія змогла домовитись з Туреччиною щодо коридору про переміщення своєї техніки. Але це дуже швидкий коридор, щоб можна було вивезти авіацію, гелікоптери.

"Не знаю, як там за комплекси С-300, С-400, як вони там вивезуть, не вивезуть", - підсумував експерт.

Ситуація в Сирії - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що режим Башара Асада в Сирії зазнав краху, що призвело до втрати Росією ключового впливу на Близькому Сході, зокрема логістичних баз у регіоні.

Президент США Джо Байден назвав крах режиму Асада "фундаментальним актом справедливості". Водночас він оголосив, що США здійснили авіаудари по позиціях терористичної організації ІДІЛ, щоб запобігти спробам використати вакуум влади для відновлення їхньої сили.

Володимир Зеленський заявив, що режим Башира Асада в Сирії впав, тому що майже 800 тисяч російських військових воюють в Україні.

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Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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