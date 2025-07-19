РФ під масованою атакою дронів: вибухи гримлять у Підмосков'ї

Звуки потужних вибухів було чутно в багатьох районах округу.

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РФ під масованою атакою дронів / Колаж: Главред, фото: скрін із відео (ілюстративне фото)

Що відомо:

РФ під атакою безпілотників

Потужні вибухи прогриміли в Підмосков'ї

У Російських містах прогриміли потужні вибухи. Росія під масованою атакою безпілотників. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

Жорсткі вибухи росіяни почули в Підмосков'ї. На удари скаржилися в Дмитрові.

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"У нас голосно, але під Москвою теж вибухає добре", - повідомив Коваленко.

Росіяни пишуть, що "щось вибухнуло в полі". Про звуки вибухів повідомляють із різних районів Дмитровського міського округу.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 17 липня на території кількох регіонів Росії прогриміли вибухи. Мер Москви Сергій Собянін, як і зазвичай, заявив про "успішну роботу" протиповітряної оборони.

Водночас у Тульській області після нічної атаки безпілотників зупинився хімічний завод "Щекіноазот".

На думку генерал-майора запасу ЗСУ Сергія Кривоноса, удари по енергетичній інфраструктурі РФ значно наближають стратегічну перемогу України. Він переконаний, що один із найефективніших шляхів послаблення агресора це удар по його енергетичному сектору, зокрема через обвал цін на нафту.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року його призначили керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового керівника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ та СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком'юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПСО", - зазначив Андрій Коваленко.

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