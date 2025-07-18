Найближчим часом буде масований обстріл: біля Києва вже працює ППО

Що відомо:
- РФ атакувала Україну "Шахедами"
- У столиці та інших областях працює ППО
- Існує висока загроза ракетних ударів
Російські окупанти готуються до масованого обстрілу України. У багатьох областях уже оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 21:30 "Шахеди" вже зафіксовані в повітряному просторі Сумської, Чернігівської, Полтавської, Київської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.
Моніторинговий Telegram-канал monitoringwar попереджає про те, що протягом цієї ночі очікується застосування великої кількості ракет і дронів.
Протягом вечора вже було здійснено пуски "Шахедів" з аеродромів "Халіно", "Орел", "Міллерово", "Шаталове", "Приморсько-Ахтарськ", "Гвардійське" та військових полігонів "Навля", "Чауда". Протягом ночі очікується 300 одиниць безпілотників.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці вже помітні перші "Шахеди", працюють сили ППО.
О 22:00 Повітряні сили писали про загрозу застосування балістичного озброєння. Ракета летіла в напрямку Києва. Згодом вона зникла.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 16 липня країна-агресор РФ вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою і 28 шахедами одночасно. У місті були масштабні відключення світла. Зруйновано промислове підприємство.
У ніч на 16 липня Росія також здійснила масовану атаку на Вінницю. Унаслідок ворожого удару зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. Щонайменше чотири людини постраждали.
У ніч на 15 липня Харків опинився під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе. Під удар потрапило цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа.
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