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Путін не прийме ультиматум Трампа і здатен на відчайдушний крок - Foreign Affairs

Андрій Ганчук
18 липня 2025, 20:09
1528
Володимир Путін у своєму "прагненні" знищити Україну готовий пожертвувати стабільністю всередині Росії, вважають експерти.
Путін, війська РФ
Путін у найгіршому для Кремля випадку може оголосити мобілізацію - Foreign Affairs / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Головне з матеріалу:

  • Путін може оголосити жорстку мобілізацію в Росії
  • Путін не піде на ультиматум Трампа
  • "Знищення" України для Путіна важливіше за стабільність у РФ

Ультиматум президента США Дональда Трампа не змусить главу країни-окупанта Росії Володимира Путіна відмовитися від своїх так званих цілей і припинити війну проти України. У гіршому для Кремля випадку Путін запустить у РФ примусову мобілізацію.

Путін не піде на мир з Україною

Професор історії в Католицькому університеті Америки Майкл Кімммідж і запрошений науковий співробітник Інституту європейських, російських і євразійських досліджень Університету Джорджа Вашингтона Марія Ліпман у своєму матеріалі для Foreign Affairs написали, що проблеми на фронті, тиск Трампа та зростаючі проблеми в економіці не змусять Путіна піти на мир із Києвом.

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"Якщо Путіна підштовхнути, він, ймовірно, пожертвує рівновагою в Росії заради масової мобілізації та жорстких примусових заходів. Відродження Росії до величі може бути для Путіна сізіфовою працею, але він піде на крайні заходи, щоб уникнути поразки. В Україні Путін ризикне всім", - вважають аналітики.

Ситуація для України не катастрофічна

Кімммідж і Ліпман вважають, що ситуація для України катастрофічною поки що не виглядає. Незважаючи на окупацію росіянами територій, стратегічна необхідність для виживання держави не порушена. Великі міста поза досяжністю військ РФ.

І навіть якщо Трамп не виконає свій ультиматум, підтримка України з боку Європи зростає.

У Росії починається криза

Економічну кризу публічно визнають навіть у Кремлі.

"Перед обличчям цих проблем, що посилюються, Путін не відступає. (...) Росія не контролює Україну, і будь-яке врегулювання, яке залишає Україну поза контролем Росії, буде рівносильним поразці. На даний момент війна, яку Путін розв'язав, щоб зупинити поворот Києва на Захід, тільки підштовхнула його туди. Це залишається результатом, який Путін ніколи не прийме", - зазначають експерти.

Путін може оголосити мобілізацію

Кімммідж і Ліпман переконані, що Путін поки що має інструменти для продовження війни - ті, якими він ще не користувався. Серед них - жорстока мобілізація з суворими покараннями для тих, хто не хоче воювати.

Тоді буде зруйновано міф про так звану стабільність Росії, який Путін вибудовував усі ці роки. Але для Путіна "знищення" України важливіше за стабільність своєї держави.

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Як повідомляв Главред, Трамп поставив Росії ультиматум: або мир за 50 днів, або жорсткі санкції, які стосуватимуться і країн, що купують у Кремля нафту і газ. Також відновлено військову допомогу Україні.

Трамп глибоко розчарований Путіним: в інтерв'ю BBC він розповів, що декілька разів домовлявся з очільником Кремля, після чого Росія все одно завдавала ударів по Україні. Утім, Трамп поки що готовий і надалі контактувати з Путіним.

Путін уже відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал, вважає військовий оглядач Sky News Майкл Кларк. За його словами, триваючі атаки України з боку окупантів показали - Росія не має наміру завершувати війну.

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Про джерело: Foreign Affairs

Foreign Affairs — це американський журнал про міжнародні відносини та зовнішню політику США, який видається Радою з міжнародних відносин, некомерційною, позапартійною членською організацією та мозковим центром, що спеціалізується на зовнішній політиці та міжнародних справах США. Друкований журнал, заснований 15 вересня 1922 року, виходить кожні два місяці, а на веб-сайті щодня публікуються статті та антології кожні два місяці, пише Вікіпедія.

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