У центрі Донецька підірвали начальника Оленівської колонії - ЗМІ

Коротко:
- У центрі Донецька вибухнув автомобіль
- В авто перебував начальник Оленівської колонії
Уранці 9 грудня в окупованому Донецьку прогримів вибух - у центрі міста вибухнув позашляховик.
Як повідомляє російське пропагандистське агенство РИА Новости, під час вибуху двоє людей серйозно постраждали.
За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", у центрі Донецька підірвали начальника Оленівської колонії, у якій стався теракт проти полонених бійців ЗСУ. Зараз він у важкому стані.
Як пишуть російські тг-канали, у позашляховику "Ленд Крузер Прадо" здетонував вибуховий пристрій, його потужність була близько 100-200 грамів у тротиловому еквіваленті.
Вибуховий пристрій, імовірно, було закладено під сидіння водія. Щойно чоловік і жінка сіли в припарковане авто, стався вибух. Постраждалих госпіталізовано.
Дивіться відео - У Донецьку підірвали авто:
Теракт в Оленівці - що відомо
Як повідомляв Главред, у ніч на 29 липня 2022 року російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці в Донецькій області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ одразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримання українських полонених.
Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.
29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку з терактом в Оленівці, наголосивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували та здійснили окупанти.
Пізніше стало відомо, що українських полонених окупанти могли вбити за допомогою російської термобаричної зброї.
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