РФ 'атакує немислимо': німецький генерал прогнозує втрату Покровська до 2025 року

Російські війська втрачають до 2 тисяч солдатів щодня на Донеччині, але можуть компенсувати ці втрати, розповів Крістіан Фройдінг.

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Ситуація на Покровському напрямку є "вкрай критичною" / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада

Головні тези із заяви Фройдінга:

Україна може залишити Покровськ у грудні 2024 року, або на початку 2025 року

Росія має військову ініціативу на всіх фронтах

РФ зазнає значних втрат на Донеччині (до двох тисяч осіб щодня), але здатна їх компенсувати

Україні, ймовірно, доведеться залишити свої позиції у Покровську у грудні 2024 року, а за найкращого сценарію — на початку наступного року. Про це заявив керівник спеціального штабу з питань України при Міноборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг у подкасті Nachgefragt.

За його словами, наразі Росія має військову ініціативу "на всіх фронтах, у всіх областях". Фройдінг наголосив, що ситуація на Покровському напрямку є "вкрай критичною".

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"Росія атакує з майже немислимим розгортанням людей і матеріальних засобів. Зараз російські збройні сили втрачають на Донеччині до двох тисяч людей щодоби, але ці втрати вона може компенсувати", - пояснив він.

Генерал зауважив, що Покровськ є стратегічно важливим транспортним вузлом, а його утримання має велике значення для бойових дій. Однак, за словами Фройдінга, українським військам все ж доведеться здати місто ворогу, щоб зберегти життя своїх бійців.

"Я вважаю, що Покровськ доведеться залишити наприкінці року або на початку 2025 року", - спрогнозував він.

Крім цього, складною ситуація залишається й на Курському напрямку, стверджує німецький геренал. Росія намагається повернути втрачені території за допомогою угруповання чисельністю близько 60 тисяч осіб.

"Оборона України дуже стійка, але впродовж наступних кілька тижнів, можливо місяців, тиск на неї буде збільшуватись", - заявив Фройдінг.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, на Курахівському напрямку тривають запеклі бої, проте ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію. Ворог сповільнив темпи наступу з півночі (Курахівське водосховище) та півдня (Сухі Яли).

Також росіяни масово залишають свої позиції в окупованій частині Херсонської області через свавілля командирів, повідомляє партизанський рух "Атеш". Дезертирство спровоковане груповими побиттями, погрозами відправити на смертельні завдання та цілодобовими чергуваннями.

Як повідомляв Главред, тривають важкі бої за селище Велика Новосілка, важливий стратегічний пункт на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей. Окупантам потрібно багато піхоти та вогневого ресурсу для захоплення цього населеного пункту, але його природні умови ускладнюють захоплення.

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Хто такий Крістіан Фройдінг Крістіан Фройдінг (народився 20 серпня 1971 року у Вайдені, земля Оберпфальц) - генерал-майор німецької армії, керівник Ситуаційного центру в Україні та керівник Штабу планування та командування Федерального міністра оборони в Берліні. Фройдінг був командиром роти Сил стабілізації (SFOR) в Боснії і Герцеговині у 2002 році та начальником штабу Групи з відновлення провінції (PRT) Міжнародних сил сприяння безпеці в Кундузі, Афганістан, з 2007 по 2008 рік, повідомляє Вікіпедія.

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