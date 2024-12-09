Окупанти просунулися поблизу 5 населених пунктів у Донецькій області - Deep State

У ніч на 9 грудня ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження і Пушкіного.

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Як змінилася ситуація на фронті - DeepState / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Ви дізнаєтеся:

У яких населених пунктах просунулися окупанти

Як зараз виглядає карта боїв на Донбасі

Російська окупаційна армія просунулася поблизу п'яти населених пунктів у Донецькій області.

Як повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState у ніч на 9 грудня, ворог просунувся у Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного.

відео дня

У DeepState також оновили карту бойових дій:

Трудове / Карта deepstatemap

Курахове / Карта deepstatemap

Шевченко / Карта deepstatemap

Пушкіне / Карта deepstatemap

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Україна ризикує втратити п'ять міст у Донецькій області, попередив військовий 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов. Найгарячішими точками, за його словами, залишаються Часів Яр, Мирноград, Покровськ, Курахове і Торецьк.

У Часовому Яру Донецької області українські захисники звільнили один із кварталів міста від російських окупантів. Однак, загальна ситуація в місті залишається складною.

Російська окупаційна армія захопила чотири населені пункти на Донеччині. Зокрема, росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку. Про це в ніч на 6 грудня повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

Армія країни-агресора Росії, за даними ЗМІ, планує наступ на Херсон через сусідні острови. Однак стало відомо, що вороже угруповання поки що не має успіхів.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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