Окупанти просунулися поблизу 5 населених пунктів у Донецькій області - Deep State

Ви дізнаєтеся:
- У яких населених пунктах просунулися окупанти
- Як зараз виглядає карта боїв на Донбасі
Російська окупаційна армія просунулася поблизу п'яти населених пунктів у Донецькій області.
Як повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState у ніч на 9 грудня, ворог просунувся у Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного.
У DeepState також оновили карту бойових дій:
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, Україна ризикує втратити п'ять міст у Донецькій області, попередив військовий 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов. Найгарячішими точками, за його словами, залишаються Часів Яр, Мирноград, Покровськ, Курахове і Торецьк.
У Часовому Яру Донецької області українські захисники звільнили один із кварталів міста від російських окупантів. Однак, загальна ситуація в місті залишається складною.
Російська окупаційна армія захопила чотири населені пункти на Донеччині. Зокрема, росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку. Про це в ніч на 6 грудня повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.
Армія країни-агресора Росії, за даними ЗМІ, планує наступ на Херсон через сусідні острови. Однак стало відомо, що вороже угруповання поки що не має успіхів.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
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