Обов'язкова накопичувальна пенсія в Україні: хто і коли зможе отримати гроші

В українців буде два варіанти використання накопичених пенсійних коштів. Їх можна буде навіть передати у спадок.

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В Україні буде запроваджена накопичувальна пенсія / Колаж: Главред, фото: pexels

Що відомо:

Накопичувальна пенсійна система запрацює з 2026 року

Використати гроші можна буде довічно або протягом конкретного терміну

Накопичені кошти можна буде передати у спадок

В Україні буде впроваджений обов'язковий накопичувальний рівень пенсійної системи. Мінсоцполітики оприлюднило відповідний законопроект. Про це повідомляє Економічна правда.

Накопичувальний рівень пенсійної системи планують запровадити вже з 1 січня 2026 року. Таким чином, виплати будуть залежати від того, скільки людина накопичила на своєму індивідуальному пенсійному рахунку, який буде відкритий для кожного працюючого українця. Роботодавці та держава будуть поповнювати цей рахунок щомісяця.

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Ці кошти також можна буде передати у спадок. До того ж, щоб вони "не згоріли" через інфляцію, їх будуть інвестувати, щоб зберегти від інфляції та примножити. Ці накопичені кошти будуть залишатися у власності людини.

Буде два варіанти, як саме отримувати накопичені внески: довічна пенсія чи пенсія на певний строк.

Довічна пенсія

У такому випадку виплати будуть здійснюватись до самої смерті. Право на передання у спадок накопичених внесків буде зберігатися впродовж 10 років.

Пенсія на певний строк

Людина сама встановить період, протягом якого захоче отримувати пенсію. Якщо пенсіонер переживе встановлений період, а кошти закінчаться, то пенсійні виплати припиняться.

Що стосується передачі грошей у спадок, то таке право зберігатиметься лише впродовж періоду виплат.

Коли можна буде отримати доступ до накопичених коштів

За такою системою людина зможе отримати доступ до накопичених коштів лише після виходу на пенсію. Для цього вона повинна буде мати 35 років трудового стажу, а вихід на пенсію буде можливий у 60 років.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що держава має достатньо коштів для виплат зарплат і пенсій. Він підкреслив, що всі соціальні виплати будуть здійснені відповідно до закону.

Також Зеленський анонсував, що у березні 2025 року, як і щороку, буде проведена індексація пенсій відповідно до рівня інфляції.

Як повідомляв Главред, Мінсоцполітики підготувало законопроєкт "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Закон передбачає поступовий перехід до накопичувальних пенсій з поступовим зменшенням ставки ЄСВ: з 22% до 15% за три роки.

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