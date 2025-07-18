Вдарить +12 і будуть дощі з грозами: стала відома дата сильного похолодання

Похолодання накриє багато областей України – стало відомо, коли точно це станеться.

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Погода в Україні - вдарить +12 і будуть дощі з грозами/ фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні сильно похолодає і будуть дощі з грозами

Які області накриє похолодання

Якою буде погода в Україні на вихідні, 19 і 20 липня

Погода в Україні у вихідні, 19-20 липня, буде нестійкою. Температура повітря загалом триматиметься в межах норми. Проте у низці областей нашої держави нічна температура опуститься навіть до +12 градусів.

Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що на більшій частині території нашої держави очікується нестійкий характер погоди з короткочасними дощами, місцями значними.

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Найвища температура повітря буде у південно-східних областях та Криму.

Погода в Україні в суботу, 19 липня

У західних областях

У західній частині протягом доби очікуються невеликі, подекуди помірні дощі на тлі переважно похмурого неба. В окремих пунктах можливі грози. Вітер західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 градусів, вдень +19…+24, на Закарпатті до +26 градусів.

У північних областях

У північних регіонах України очікується нестійка та дощова погода. Вночі на Сумщині, вдень у Київській області пройдуть значні дощі, місцями з грозами. Вітер вночі східний, вдень південний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13...+18 градусів, вдень +22...+27.

У центральних областях

У центральних областях країни протягом доби очікується погода без істотних опадів, лише вночі у Полтавській та Дніпропетровській областях очікуються помірні дощі, подекуди з грозою. Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 м/с, вдень південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+19 градусів, вдень +23...+28, у Дніпропетровській області місцями +29...+31 градус.

На півдні України

У південній частині країни та Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний/ південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 градусів, вдень +24…+29, у Криму та Приазов'ї місцями +30…+33 градуси.

У східних областях

У східних областях протягом доби очікується нестійка погода, пройдуть дощі у супроводі гроз, місцями значні. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18…+23 градуси, вдень +25…+30, на крайньому південному сході +32…+37 градусів.

Погода в Україні 19 липня/ meteoprog

Погода в Україні в неділю, 20 липня

У західних областях

У західній частині країни утримається переважно дощова погода, місцями опади будуть значними. Лише на Закарпатті обійдеться без дощів. Вітер західний/ південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 градусів, вдень +20…+25, на Закарпатті до +27 градусів.

У північних областях

У північних областях вночі місцями пройдуть невеликі дощі, вдень очікуються помірні, подекуди значні опади. В окремих пунктах можливі грози та шквали, 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12…+17 градусів, вдень +21…+26.

У центральних областях

У центральних регіонах країни очікується погода без істотних опадів, лише вдень на Черкащині та на заході Кіровоградської області пройдуть дощі, місцями з грозою. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14...+19 градусів, вдень +27...+32.

На півдні України

У південних регіонах України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів, вдень +28…+33.

У східних областях

У східних областях очікується погода без істотних опадів, лише вдень на Донеччині та Луганщині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+19 градусів, вдень +27...+32.

Погода в Україні 20 липня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що спека повертається, відома дата – лише в кількох областях буде прохолодно. Тільки в кількох областях залишиться прохолодна погода, а в більшості регіонів вже зовсім скоро знову різко підніметься температура повітря.

Як раніше повідомляв Главред, спека знову накриє Україну – оголошена дата підвищення температури. Скоро температура повітря знову підійметься – синоптикиня Наталія Діденко назвала дату.

Також раніше повідомлялося, що сильна негода насувається на Україну – стало відомо, де 17 липня чекати грози, град і +12°C. Найпрохолодніше буде на заході країни.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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