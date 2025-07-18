Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Вдарить +12 і будуть дощі з грозами: стала відома дата сильного похолодання

Альона Вороніна
18 липня 2025, 14:13
1103
Похолодання накриє багато областей України – стало відомо, коли точно це станеться.
гроза
Погода в Україні - вдарить +12 і будуть дощі з грозами/ фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні сильно похолодає і будуть дощі з грозами
  • Які області накриє похолодання
  • Якою буде погода в Україні на вихідні, 19 і 20 липня

Погода в Україні у вихідні, 19-20 липня, буде нестійкою. Температура повітря загалом триматиметься в межах норми. Проте у низці областей нашої держави нічна температура опуститься навіть до +12 градусів.

Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що на більшій частині території нашої держави очікується нестійкий характер погоди з короткочасними дощами, місцями значними.

відео дня

Найвища температура повітря буде у південно-східних областях та Криму.

Погода в Україні в суботу, 19 липня

У західних областях

У західній частині протягом доби очікуються невеликі, подекуди помірні дощі на тлі переважно похмурого неба. В окремих пунктах можливі грози. Вітер західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 градусів, вдень +19…+24, на Закарпатті до +26 градусів.

У північних областях

У північних регіонах України очікується нестійка та дощова погода. Вночі на Сумщині, вдень у Київській області пройдуть значні дощі, місцями з грозами. Вітер вночі східний, вдень південний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13...+18 градусів, вдень +22...+27.

У центральних областях

У центральних областях країни протягом доби очікується погода без істотних опадів, лише вночі у Полтавській та Дніпропетровській областях очікуються помірні дощі, подекуди з грозою. Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 м/с, вдень південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+19 градусів, вдень +23...+28, у Дніпропетровській області місцями +29...+31 градус.

На півдні України

У південній частині країни та Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний/ південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 градусів, вдень +24…+29, у Криму та Приазов'ї місцями +30…+33 градуси.

У східних областях

У східних областях протягом доби очікується нестійка погода, пройдуть дощі у супроводі гроз, місцями значні. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18…+23 градуси, вдень +25…+30, на крайньому південному сході +32…+37 градусів.

Погода в Украине 19 июля
Погода в Україні 19 липня/ meteoprog

Погода в Україні в неділю, 20 липня

У західних областях

У західній частині країни утримається переважно дощова погода, місцями опади будуть значними. Лише на Закарпатті обійдеться без дощів. Вітер західний/ південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 градусів, вдень +20…+25, на Закарпатті до +27 градусів.

У північних областях

У північних областях вночі місцями пройдуть невеликі дощі, вдень очікуються помірні, подекуди значні опади. В окремих пунктах можливі грози та шквали, 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12…+17 градусів, вдень +21…+26.

У центральних областях

У центральних регіонах країни очікується погода без істотних опадів, лише вдень на Черкащині та на заході Кіровоградської області пройдуть дощі, місцями з грозою. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14...+19 градусів, вдень +27...+32.

На півдні України

У південних регіонах України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів, вдень +28…+33.

У східних областях

У східних областях очікується погода без істотних опадів, лише вдень на Донеччині та Луганщині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+19 градусів, вдень +27...+32.

Погода в Украине 20 июля
Погода в Україні 20 липня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що спека повертається, відома дата – лише в кількох областях буде прохолодно. Тільки в кількох областях залишиться прохолодна погода, а в більшості регіонів вже зовсім скоро знову різко підніметься температура повітря.

Як раніше повідомляв Главред, спека знову накриє Україну – оголошена дата підвищення температури. Скоро температура повітря знову підійметься – синоптикиня Наталія Діденко назвала дату.

Також раніше повідомлялося, що сильна негода насувається на Україну – стало відомо, де 17 липня чекати грози, град і +12°C. Найпрохолодніше буде на заході країни.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра погода на вихідні Ігор Кібальчич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новий міністр оборони вперше доповів Зеленському - яке термінове завдання він отримав

Новий міністр оборони вперше доповів Зеленському - яке термінове завдання він отримав

16:02Політика
Трамп запропонував Зеленському перейти в наступ - WP

Трамп запропонував Зеленському перейти в наступ - WP

15:58Україна
Чому Росія перестала бити по Києву та при чому тут Келлог - Ігнат відповів

Чому Росія перестала бити по Києву та при чому тут Келлог - Ігнат відповів

15:33Війна
Реклама

Популярне

Більше
Було більшим за Париж і це не Київ: яке місто за часів Русі було мегаполісом Європи

Було більшим за Париж і це не Київ: яке місто за часів Русі було мегаполісом Європи

Минуле постукає у двері: трьом знакам зодіаку варто готувати до сюрпризів

Минуле постукає у двері: трьом знакам зодіаку варто готувати до сюрпризів

Гороскоп Таро на серпень 2025: Овнам - завершення, Тельцям - прибуток, Близнюкам - зміни

Гороскоп Таро на серпень 2025: Овнам - завершення, Тельцям - прибуток, Близнюкам - зміни

Відібрав у тата корону: у Мережі в захваті від миловида Гаррі Галкіна

Відібрав у тата корону: у Мережі в захваті від миловида Гаррі Галкіна

РФ готується до масованого ракетного обстрілу: літаки вже споряджені ракетами

РФ готується до масованого ракетного обстрілу: літаки вже споряджені ракетами

Останні новини

16:02

Новий міністр оборони вперше доповів Зеленському - яке термінове завдання він отримав

16:02

Слон не сам, а з друзями: лише найуважніший знайде всіх тварин на зображенні

15:38

В Україні почали виплачувати лікарняні по-новому: що зміниться

15:34

"Чорний список" для консервації: які продукти краще не закривати в банкиВідео

15:33

Чому Росія перестала бити по Києву та при чому тут Келлог - Ігнат відповів

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
15:32

Не залишають байдужими нікого: які ТОП-4 дати народження обіцяють успіх і любов

15:05

Число не вкладається у голові: скільки разів забороняли українську мовуВідео

14:57

Демографічна криза: скільки припадає померлих українців на одного народженого

14:48

Ціна перевалила за 200 гривень: в Україні раптово здорожчала популярна ягода

Реклама
14:36

Те, що він непотрібен – міф: навіщо апендикс в організмі людини і чи можна жити без ньогоВідео

14:29

Поліція екстрено звернулась до українців: "валютники" дурять шахрайською схемою

14:14

Лорак із перепаленим волоссям показала, як дресирує чоловіка-іспанцяВідео

14:13

Вдарить +12 і будуть дощі з грозами: стала відома дата сильного похолодання

14:12

Бронювання порушників мобілізації: у Раді висунули цікаву пропозицію

14:12

Зміцнення ППО і пілоти для Mirage: Зеленський провів годинну розмову з Макроном

14:11

Російський патріарх "прокляв" владу у Кремлі - що сталосьВідео

14:00

Ретроградний Меркурій дасть другий шанс: яким ТОП-4 знакам приготуватися

13:55

В рази доступніший, ніж у червні: в Україні переписали ціни на базовий овоч

13:50

Гороскоп на завтра 19 липня: Стрільцям - прибуток, Скорпіонам - особливий подарунок

13:28

"У мене є бронь від театру": відомий актор добровільно записався до сил ППО

Реклама
13:19

Вісім років колонії: ведучу "Вестей" у РФ засудили до в'язниці за засудження війни

13:18

Не просто пауза: експерт порадив готуватись до масованого удару РФ

12:59

"Не ховаюся": Григорій Бакланов закрутив роман після розлучення

12:48

В Україні деяким вчителям перестали виплачувати надбавки: в чому причина

12:44

Сезон почався, а ціни кусаються: базовий фрукт в Україні різко підскочив в ціні

12:40

Де 3 помилки на малюнку: треба бути геніями, щоб їх помітити

12:24

Чи виросте полуниця з насіння: правда, про яку мовчать садівникиВідео

12:22

Чому 19 липня не можна важко працювати: яке церковне свято

12:19

Вибухівка у рюкзаку: СБУ затримала агентку, яка хотіла підірвати ТЦК в Одесі

12:14

Катерина Усик примчала до чоловіка в Лондон - причина

12:07

Спека повертається, відома дата: лише в кількох областях буде прохолодно

12:00

Легенда екстриму: трагічно не стало улюбленця публіки та зірки 90-х і 2000-х

11:42

Середня зарплата не дорівнює середній пенсії: які виплати отримуватимуть українці

11:30

"Вартові Різдва": вийшов перший трейлер різдвяної комедії з Бокланом, Кукуюком і Бліндарем у головних ролях

11:23

"Де народився мій син": Винник зізнався, як утік з України

11:18

Суворі обмеження та тиск: Зеленський розкрив деталі нових санкцій проти РФ

10:53

Українці порушують і не знають про штраф: за що карають на 30 тисяч гривень

10:46

Курс євро буде дивувати: банкір сказав, чи потрібно бігти в обмінники з 21 липня

10:43

Де в Україні найродючіші землі: науковці назвали конкретний населений пункт в одній областіВідео

10:32

Китайський гороскоп на завтра 19 липня: Драконам - випробування, Свиням - розчарування

Реклама
10:32

Британія може приєднатися до закупівлі ракет Patriot для України - Bloomberg

10:32

Що важливо знати про фарби для волосся - якщо ви не стиліст, а просто жінка, яка хоче виглядати краще новини компанії

10:22

Зеленський указом змінив Секретаря РНБО: ним став відомий український політик

09:54

ЄС схвалив один із найжорсткіших пакетів санкцій проти РФ: хто потрапив під удар

09:53

"Ми маємо всі шанси": ЗСУ можуть вибити росіян з однієї області України

09:41

Копія батька: Наталка Денисенко показала сина, який помітно виріс

09:40

Тренер зібрала мільйон в батьків і "здула" в казино: Черкаси вибухнули скандалом

09:30

Старіє у зворотньому напрямку: що зробив зі своїм обличчям 61-річний Бред Пітт

09:14

"Так само, як і їсти": священник відповів, чи можна сповідатися онлайнВідео

09:04

ТЦК не покарає за "прострочення" даних: що змінилося з 16 липня

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти