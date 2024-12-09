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Україна могла вперше вдарити "довгими Нептунами" по цілях РФ: що відомо - ЗМІ

Юрій Берендій
9 грудня 2024, 18:15
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Україна могла застосувати модернізовані ракети "Нептун" для знищення російської установки С-400 в окупованому Росією Криму, вказують аналітики.
Україна могла вперше вдарити
Україна могла вперше вдарити по цілях РФ оновленими ракетами "Нептун" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Коротко:

  • ЗСУ знищили російську систему С-400 в Криму
  • Для удару могли бути використані модернізовані ракети "Нептун"

Міноборони Великої Британії у своєму розвідувальному огляді від 9 грудня 2024 року повідомило про успішний удар Сил оборони України по позиції російської ППО в тимчасово окупованому Криму 29 листопада. Як наголошують аналітики видання Defense Express, даний звіт розвідки несе додаткову цінність одразу в кількох площинах.

Зазначається, що на місці знищеного комплексу С-400 зафіксовані кратери діаметром 13,5 метрів, сліди вторинної детонації та залишки системи ППО.

відео дня

Крім того, це вже другий результативний удар по російських С-400 за листопад: попередній мав місце 23 листопада в Курській області.

Аналітики звертають увагу, що 29 листопада 2024 року в соціальних мережах з'явилися повідомлення про новий удар по російських окупантах у Криму. При цьому було висловлено припущення, що ціллю міг стати або зенітно-ракетний комплекс С-400, або склад боєприпасів.

"Як наочно можемо побачити, ціллю удару став саме російський комплекс С-400, при цьому "приліт" був настільки результативним, що лишається тільки рахувати ширину кратеру від потужності вибуху", - йдеться у матеріалі Defense Express.

Водночас Міністерство оборони Великої Британії утримується від заяв щодо головного питання — які саме засоби застосували українські військові для знищення цього С-400 на тимчасово окупованій території.

С-400
Що відомо про С-400 / Інфографіка: Главред

Фахівці зазначають, що існує ймовірність, що для удару могли використовувати як ракети ATACMS, так і модернізовані українські "довгі Нептуни". Варто нагадати, що перше застосування "Нептунів" для знищення С-400 у Криму відбулося восени 2023 року. Це підкреслює зростання можливостей Збройних Сил України у протистоянні окупантам.

"Крім того, відкритим лишається питання і щодо характеру зусиль Сил оборони України, в рамках яких відбувся цей удар по С-400 в тимчасово окупованому Криму. Бо ціллю цього удару могло "прокладання" шляху нашим ракетам не тільки до "Кримського мосту", але й не менш пріоритетних цілей, як, наприклад критична інфраструктура загарбників на півострові", - резюмують експерти.

Україна могла вперше вдарити
Що відомо про ракети "Нептун" / Інфографіка: Главред

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Збройні Сили України 29 листопада здійснили успішний удар по елементах системи протиповітряної оборони С-400 у тимчасово окупованому Сімферополі. За даними британської розвідки, внаслідок атаки стався вибух із детонацією ракетного палива, що підтверджує руйнування частин цієї системи ППО.

За даними Forbes, під час масованого удару по цілях у Криму використовували широкий спектр озброєння. Серед них — крилаті ракети Storm Shadow, переобладнані зенітно-ракетні комплекси С-200, ударні дрони ГУР, а також балістичні ракети невстановленого типу. Така комбінація засобів вказує на зростання спроможностей ЗСУ у веденні складних операцій.

Також українські військово-морські сили за допомогою морських безпілотників завдали удару по газових платформах, які були захоплені російськими окупантами. Відео удару опублікував командувач ВМС України Олексій Неїжпапа, зазначивши, що ці удари були прицільними й спрямованими на конкретні військові цілі.

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Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

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