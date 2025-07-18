Економіка РФ тріщить, Путіну потрібно закінчити війну чи друкувати гроші - Мілов

Відомо, що посприяє жорсткому заморожуванню економіки Росії.

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Економіка РФ руйнується / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Головне із заяви експерта:

Росії не вистачає грошей на війну

Військова промисловість РФ працює на межі

Путіну потрібно завершити війну, щоб втримати економіку

Країні-агресорці Росії постійно не вистачає грошей. Продовження війни навіть у нинішньому ступені інтенсивності вимагає постійного і різкого збільшення військових витрат - на кілька трильйонів рублів на рік. Про це в інтерв'ю Главреду сказав російський економіст Володимир Мілов.

За його словами, інфляція вимагає постійної індексації виплат військовим, підвищення грошового забезпечення. А якщо Путін хоче, щоб хтось продовжував воювати - доводиться платити.

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"Путіну треба зупинити бойові дії просто зараз, бо продовження вимагає нових і нових грошей. Я вже не кажу про те, що у них, наприклад, катастрофічна ситуація з бойовою технікою, і їм треба різко нарощувати виробництво, і нові інвестиції потрібні, щоб усі ці втрати заповнювати. Військова промисловість працює на межі, там немає вільних потужностей", - наголосив він.

Мілов зауважив, що якщо росіяни хочуть продовжувати воювати в нинішньому ступені інтенсивності, їм треба збільшувати військовий бюджет далі, а для цього просто немає можливості, окрім як друкувати гроші.

"Якщо вони хочуть стримати зростання військових витрат, їм треба зупиняти бойові дії. Це очевидна історія. Але, подивимося. Поки що в мене відчуття, судячи з комплексу подій, що Путін поки що буде продовжувати, просто піддрукує грошей, думаючи, що це не сильно позначиться на економіці і не призведе до якихось поганих наслідків", - зауважив експерт.

На його думку, зараз Путін перебуває в такому уявленні: мовляв, якщо нічого страшного не станеться, то можна просто додрукувати 2-3 трильйони рублів, закрити військовий дефіцит - і ще повоювати, скажімо, до першої половини 2026 року.

"Найімовірніше, це призведе до поглиблення всіх тих проблем, які вже є: до погіршення інфляційної ситуації, до того, що не реалізуються очікування зниження ключової ставки - адже всі чекають, що Центробанк почне її знижувати, а цього не станеться. Це зі свого боку призведе до ще жорсткішого заморожування економіки, зниження доходів бюджету і, відповідно, до ще більшого дефіциту", - підкреслив Мілов.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Мілова Главреду про проблеми в економіці РФ:

Економіка Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, аналітики ЦМАКП говорять, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну дедалі більше підриває економіку самої країни-агресорки. Ситуація вже набуває критичних масштабів.

Економіст Іван Ус зауважив, що у Росії спостерігається зниження темпів виробництва, включно з військовою промисловістю. Країна перебуває на порозі економічного спаду.

Водночас, голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що російська економіка зараз – це колос на глиняних ногах. Якщо ЄС та інші країни запровадять нові пакети санкцій, це стане додатковим ударом по економіці РФ.

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Про персону: Володимир Мілов Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) - російський опозиційний політик, економіст і експерт у сфері енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. З 1997 до 2002 року працював в уряді РФ, включно з посадами у Федеральній енергетичній комісії та заступника міністра енергетики. З 2008 до 2010 року - член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 роках очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав із Росії. Після початку війни в лютому 2022 року засудив дії режиму і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій і демократичних реформ.

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