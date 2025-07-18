Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Економіка РФ тріщить, Путіну потрібно закінчити війну чи друкувати гроші - Мілов

Марія Николишин
18 липня 2025, 16:36
65
Відомо, що посприяє жорсткому заморожуванню економіки Росії.
Економіка РФ тріщить, Путіну потрібно закінчити війну чи друкувати гроші - Мілов
Економіка РФ руйнується / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Головне із заяви експерта:

  • Росії не вистачає грошей на війну
  • Військова промисловість РФ працює на межі
  • Путіну потрібно завершити війну, щоб втримати економіку

Країні-агресорці Росії постійно не вистачає грошей. Продовження війни навіть у нинішньому ступені інтенсивності вимагає постійного і різкого збільшення військових витрат - на кілька трильйонів рублів на рік. Про це в інтерв'ю Главреду сказав російський економіст Володимир Мілов.

За його словами, інфляція вимагає постійної індексації виплат військовим, підвищення грошового забезпечення. А якщо Путін хоче, щоб хтось продовжував воювати - доводиться платити.

відео дня

"Путіну треба зупинити бойові дії просто зараз, бо продовження вимагає нових і нових грошей. Я вже не кажу про те, що у них, наприклад, катастрофічна ситуація з бойовою технікою, і їм треба різко нарощувати виробництво, і нові інвестиції потрібні, щоб усі ці втрати заповнювати. Військова промисловість працює на межі, там немає вільних потужностей", - наголосив він.

Мілов зауважив, що якщо росіяни хочуть продовжувати воювати в нинішньому ступені інтенсивності, їм треба збільшувати військовий бюджет далі, а для цього просто немає можливості, окрім як друкувати гроші.

"Якщо вони хочуть стримати зростання військових витрат, їм треба зупиняти бойові дії. Це очевидна історія. Але, подивимося. Поки що в мене відчуття, судячи з комплексу подій, що Путін поки що буде продовжувати, просто піддрукує грошей, думаючи, що це не сильно позначиться на економіці і не призведе до якихось поганих наслідків", - зауважив експерт.

На його думку, зараз Путін перебуває в такому уявленні: мовляв, якщо нічого страшного не станеться, то можна просто додрукувати 2-3 трильйони рублів, закрити військовий дефіцит - і ще повоювати, скажімо, до першої половини 2026 року.

"Найімовірніше, це призведе до поглиблення всіх тих проблем, які вже є: до погіршення інфляційної ситуації, до того, що не реалізуються очікування зниження ключової ставки - адже всі чекають, що Центробанк почне її знижувати, а цього не станеться. Це зі свого боку призведе до ще жорсткішого заморожування економіки, зниження доходів бюджету і, відповідно, до ще більшого дефіциту", - підкреслив Мілов.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Мілова Главреду про проблеми в економіці РФ:

Економіка Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, аналітики ЦМАКП говорять, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну дедалі більше підриває економіку самої країни-агресорки. Ситуація вже набуває критичних масштабів.

Економіст Іван Ус зауважив, що у Росії спостерігається зниження темпів виробництва, включно з військовою промисловістю. Країна перебуває на порозі економічного спаду.

Водночас, голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що російська економіка зараз – це колос на глиняних ногах. Якщо ЄС та інші країни запровадять нові пакети санкцій, це стане додатковим ударом по економіці РФ.

Читайте також:

Про персону: Володимир Мілов

Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) - російський опозиційний політик, економіст і експерт у сфері енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету.

З 1997 до 2002 року працював в уряді РФ, включно з посадами у Федеральній енергетичній комісії та заступника міністра енергетики.

З 2008 до 2010 року - член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 роках очолював партію "Демократичний вибір".

У 2021 році виїхав із Росії. Після початку війни в лютому 2022 року засудив дії режиму і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій і демократичних реформ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії економіка війна Росії та України Володимир Мілов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ситуацію вже не врятувати": в розвідці анонсували колапс в Росії, що сталось

"Ситуацію вже не врятувати": в розвідці анонсували колапс в Росії, що сталось

16:48Світ
Новий міністр оборони вперше доповів Зеленському і отримав термінове завдання

Новий міністр оборони вперше доповів Зеленському і отримав термінове завдання

16:02Політика
Трамп запропонував Зеленському перейти в наступ - WP

Трамп запропонував Зеленському перейти в наступ - WP

15:58Україна
Реклама

Популярне

Більше
Було більшим за Париж і це не Київ: яке місто за часів Русі було мегаполісом Європи

Було більшим за Париж і це не Київ: яке місто за часів Русі було мегаполісом Європи

Гороскоп Таро на серпень 2025: Овнам - завершення, Тельцям - прибуток, Близнюкам - зміни

Гороскоп Таро на серпень 2025: Овнам - завершення, Тельцям - прибуток, Близнюкам - зміни

Минуле постукає у двері: трьом знакам зодіаку варто готувати до сюрпризів

Минуле постукає у двері: трьом знакам зодіаку варто готувати до сюрпризів

Де в Україні найродючіші землі: науковці назвали конкретний населений пункт в одній області

Де в Україні найродючіші землі: науковці назвали конкретний населений пункт в одній області

Відібрав у тата корону: у Мережі в захваті від миловида Гаррі Галкіна

Відібрав у тата корону: у Мережі в захваті від миловида Гаррі Галкіна

Останні новини

17:33

Тепер коштують тисячі - навіщо в СРСР робили порцелянові рибки та яка їх історія

17:13

Медведєва "накрило" від санкцій Європи: вибухнув погрозою розгрому України

17:10

"Вічна битва між світлом і темрявою": Пивоваров презентував трек з Усиком

16:48

"Ситуацію вже не врятувати": в розвідці анонсували колапс в Росії, що сталось

16:47

Тріо, що збиває з пантелику - яка різниця між Miss, Mrs і Ms в англійській мовіВідео

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
16:44

Гороскоп Таро на завтра 19 липня: Близнюкам - діяти, Левам - говорити

16:36

Економіка РФ тріщить, Путіну потрібно закінчити війну чи друкувати гроші - МіловВідео

16:35

Євро знову йде на зліт, а долар втрачає позиції: яким буде курс валют 21 липня

16:30

Чи можна випити каву перед причастям: священник дав однозначну відповідьВідео

Реклама
16:13

У співачки Алсу горе в родині: що сталося

16:02

Слон не сам, а з друзями: лише найуважніший знайде всіх тварин на зображенні

16:02

Новий міністр оборони вперше доповів Зеленському і отримав термінове завдання

15:58

Трамп запропонував Зеленському перейти в наступ - WP

15:38

В Україні почали виплачувати лікарняні по-новому: що зміниться

15:34

"Чорний список" для консервації: які продукти краще не закривати в банкиВідео

15:33

Чому Росія перестала бити по Києву та при чому тут Келлог - Ігнат відповів

15:32

Не залишають байдужими нікого: які ТОП-4 дати народження обіцяють успіх і любов

15:05

Число не вкладається у голові: скільки разів забороняли українську мовуВідео

14:57

Демографічна криза: скільки припадає померлих українців на одного народженого

14:48

Ціна перевалила за 200 гривень: в Україні раптово здорожчала популярна ягода

Реклама
14:36

Те, що він непотрібен – міф: навіщо апендикс в організмі людини і чи можна жити без ньогоВідео

14:29

Поліція екстрено звернулась до українців: "валютники" дурять шахрайською схемою

14:14

Лорак із перепаленим волоссям показала, як дресирує чоловіка-іспанцяВідео

14:13

Вдарить +12 і будуть дощі з грозами: стала відома дата сильного похолодання

14:12

Бронювання порушників мобілізації: у Раді висунули цікаву пропозицію

14:12

Зміцнення ППО і пілоти для Mirage: Зеленський провів годинну розмову з Макроном

14:11

Російський патріарх "прокляв" владу у Кремлі - що сталосьВідео

14:00

Ретроградний Меркурій дасть другий шанс: яким ТОП-4 знакам приготуватися

13:55

В рази доступніший, ніж у червні: в Україні переписали ціни на базовий овоч

13:50

Гороскоп на завтра 19 липня: Стрільцям - прибуток, Скорпіонам - особливий подарунок

13:28

"У мене є бронь від театру": відомий актор добровільно записався до сил ППО

13:19

Вісім років колонії: ведучу "Вестей" у РФ засудили до в'язниці за засудження війни

13:18

Не просто пауза: експерт порадив готуватись до масованого удару РФ

12:59

"Не ховаюся": Григорій Бакланов закрутив роман після розлучення

12:48

В Україні деяким вчителям перестали виплачувати надбавки: в чому причина

12:44

Сезон почався, а ціни кусаються: базовий фрукт в Україні різко підскочив в ціні

12:40

Де 3 помилки на малюнку: треба бути геніями, щоб їх помітити

12:24

Чи виросте полуниця з насіння: правда, про яку мовчать садівникиВідео

12:22

Чому 19 липня не можна важко працювати: яке церковне свято

12:19

Вибухівка у рюкзаку: СБУ затримала агентку, яка хотіла підірвати ТЦК в Одесі

Реклама
12:14

Катерина Усик примчала до чоловіка в Лондон - причина

12:07

Спека повертається, відома дата: лише в кількох областях буде прохолодно

12:00

Легенда екстриму: трагічно не стало улюбленця публіки та зірки 90-х і 2000-х

11:42

Середня зарплата не дорівнює середній пенсії: які виплати отримуватимуть українці

11:30

"Вартові Різдва": вийшов перший трейлер різдвяної комедії з Бокланом, Кукуюком і Бліндарем у головних ролях

11:23

"Де народився мій син": Винник зізнався, як утік з України

11:18

Суворі обмеження та тиск: Зеленський розкрив деталі нових санкцій проти РФ

10:53

Українці порушують і не знають про штраф: за що карають на 30 тисяч гривень

10:46

Курс євро буде дивувати: банкір сказав, чи потрібно бігти в обмінники з 21 липня

10:43

Де в Україні найродючіші землі: науковці назвали конкретний населений пункт в одній областіВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти