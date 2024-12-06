НАТО може посилити ППО України: у МЗС розкрили, як "знайшли" нові системи

На зустрічі глав МЗС країн НАТО обговорювали посилення українського "повітряного щита", розповів Георгій Тихий.

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ЗСУ можуть передати нові системи ППО / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

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У НАТО "знайшли" системи ППО, які можуть передати Україні

Україна терміново потребує постачання 20 систем

За підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО вдалося ідентифікувати низку систем, ракет та інших складових засобів ППО, які можуть бути передані Україні, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Можу сказати, що за підсумками переговорів міністрів у штаб-квартирі НАТО вдалося ідентифікувати низку таких систем, ракет та іншого обладнання, які можуть бути передані Україні в короткі терміни. Зараз триває активна робота з партнерами щодо втілення цих кроків", - цитує його РБК-Україна.

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Як наголосив представник українського зовнішньополітичного відомства, триває робота над поставками цих систем в Україну.

Він розповів, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у штаб-квартирі Альянсу була низка ключових тем. Насамперед обговорювалася військова підтримка, особливо посилення українського "повітряного щита".

Як нагадав Тихий, Україна терміново потребує постачання 20 систем типу HAWK, NASAMS і IRIS-T, щоб захистити критичні об'єкти енергетичної інфраструктури. Таке посилення потрібно бажано до кінця року.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів про брак засобів ППО. Глава держави зазначив, що Україна шукає способи захистити від російських атак ще 20 спеціальних об'єктів, оскільки через щільні ракетні удари для необхідного захисту не вистачає систем протиповітряної оборони.

Як раніше повідомляв Главред, ФРН посилить ППО України. Німецька підтримка України триватиме, пообіцяв Крістіан Фройдінг.

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Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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