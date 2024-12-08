Борт злетів із бази РФ: ЗМІ розкрили деталі втечі Асада із Сирії

Транспондер літака з Башаром Асадом був ненадовго увімкнений поблизу Москви.

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З'явилися деталі втечі Башара Асада / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

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Асад міг вилетіти літаком до РФ

Транспондер був ненадовго увімкнений поблизу Москви

Скинутий сирійський диктатор Башар Асад міг вилетіти літаком до РФ з авіабази на північному заході Сирії.

Повітряне судно, на якому могли вивезти поваленого президента Сирії з сім'єю до Москви, кілька годин тому вилетіло з міста Латакія, повідомляє російська служба BBC News.

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"Російський літак кілька годин тому вилетів із Латакії, потім вимкнув транспондер і попрямував у бік Росії. Борт міг злетіти з російської військової бази Хмеймім або з аеропорту Латакії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дані про це можна побачити на сайті Flightradar, який моніторить переміщення повітряних суден.

"Транспондер літака був ненадовго увімкнений поблизу Москви і знову вимкнений перед посадкою", - додали журналісти.

/ Flightradar

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Раніше повідомлялося про те, що режим Асада повалено, а сирійський диктатор утік. Сирійські повстанці зайшли в столицю Дамаск - армія Асада опору не чинила.

Як повідомляв Главред, літак Асада, схоже, спробував вилетіти з Сирії, проте через деякий час безслідно зник із радарів. Є версія, що Асад покинув країну і загинув в авіакатастрофі: російський літак Іл-76, на борту якого, ймовірно, був сирійський президент, міг зазнати катастрофи, оскільки зник із радарів.

Нагадаємо, Ізраїль ухвалив рішення розгорнути свої сили в буферній зоні на кордоні з Сирією. У ЦАХАЛ підкреслили, що не втручаються в сирійські події, а захищають свою прикордонну зону.

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Хто такий Башар Асад? Башар Хафез аль-Асад - сирійський державний діяч, політик. Шістнадцятий президент Сирії. Керував країною з 17 липня 2000 року по 8 грудня 2024 року. Син Хафеза Асада, який правив Сирією майже 30 років - з 1971 по 2000 рік. Останні роки режим Асада активно підтримувала Росія. У ніч із 7 на 8 грудня 2024 року на тлі подій, у рамках яких сирійська збройна опозиція взяла столицю Сирії місто Дамаск, залишив країну і зник у невідомому напрямку. Режим Асада впав, пише Вікіпедія.

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