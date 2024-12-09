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Підрив начальника Оленівської колонії в Донецьку: нові деталі зухвалої операції

Юрій Берендій
9 грудня 2024, 20:58
1536
Операція із ліквідації начальника Оленівської колонії готувалась кілька місяців і показово, що вибух стався в центрі Донецька, зазначив Андрющенко.
Підрив начальника Оленівської колонії в Донецьку: нові деталі зухвалої операції
Нові деталі підриву начальника Оленівської колонії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що сказав Андрющенко:

  • У Донецьку підірвали начальника Оленівської колонії та його жінку, які були причетні до катувань українських полонених
  • Операція готувалась кілька місяців

9 грудня в тимчасово окупованому Донецьку було підірвано автомобіль, у якому перебував Сергій Євсюков, начальник Оленівської колонії, відомої через теракт проти українських полонених. Унаслідок вибуху Євсюков загинув, а його дружина, яка також була в автівці, отримала тяжкі поранення. Колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив, що дружина Євсюкова працює в так званому "міністерстві внутрішніх справ ДНР" і теж причетна до репресій.

За його словами, Оленівська колонія почала діяти у 2022 році, ставши місцем утримання українців після масових фільтрацій у Маріуполі. Він підкреслив, що подружжя Євсюкових брало активну участь у катуваннях, залякуванні та дискримінації проукраїнськи налаштованих громадян на окупованих територіях, а також у знущаннях з утримуваних в колонії українськими полоненими.

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"Тому це абсолютно справедлива розплата для цієї родини", - наголосив Андрющенко.

Колишній радник міського голови Маріуполя зазначив, що операцію готували тривалий час — не дні чи тижні, а місяці. Детально аналізували графіки, звички та маршрути колишнього начальника Оленівської колонії, залучаючи також людей, які діють на окупованій території.

"Щодо подробиць можу сказати, що вибуховий пристрій було встановлено в районі місця водія. Окупанти кажуть про 100 грамів у тротиловому еквіваленті, але, судячи з наслідків, його було набагато більше. Вибухівка була встановлена ззовні автомобіля й дуже точно. Дуже показово, що це трапилося в самому центрі Донецька. Це і помста, і демонстрація того, що окупація бореться", - додав Андрющенко.

Теракт в Оленівці - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 липня 2022 року російські окупанти вчинили черговий терористичний акт, обстрілявши з артилерії колонію в окупованій Оленівці Донецької області. У цій колонії російські війська утримували українських військовополонених. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

СБУ пізніше оприлюднила перехоплені телефонні розмови бойовиків із так званої "ДНР", які підтверджують, що вибух у колонії організували російські окупаційні сили. Унаслідок цього теракту загинули щонайменше 53 українські військовополонені. Відповідну інформацію було опубліковано на офіційному сайті спецслужби.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України прокоментувало інцидент, зазначивши, що однією з головних причин теракту в Оленівській колонії було приховування розкрадань коштів, виділених на утримання військовополонених. Про це йдеться в заяві ГУР МО України.

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Хто такий Петро Андрющенко?

Петро Андрющенко - екс-радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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