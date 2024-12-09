Графіки відключень світла змінили: у Києві та трьох областях світла буде менше

Ви дізнаєтеся:
- У яких регіонах сьогодні поміняли графіки відключень
- Коли не буде світла в Києві
У понеділок, 9 грудня, у низці регіонів України змінили графіки відключення електроенергії. Зокрема, світло відключатимуть за іншими схемами в Києві та області, а також на Дніпропетровщині та в Одеській області.
"Від Укренерго надійшли нові команди, згідно з якими оновлюються графіки відключень сьогодні", - повідомили у ДТЕК.
Оновлені графіки відключень на 9 грудня виглядають так:
"У разі змін, будемо оперативно інформувати вас у нашому телеграм-каналі", - додали в ДТЕК.
Главред писав, що раніше планувалася одна черга відключень на 9 грудня по всій території України з 08:00 до 19:00.
Для промисловості та бізнесу обмеження потужності діятимуть з 07:00 до 20:00 відповідно до визначених графіків.
Відключення світла в Україні - останні новини
6 грудня стало відомо, що три діючі атомні електростанції України майже повністю відновили виробництво електроенергії після того, як нещодавно його різко скоротили як запобіжний захід через атаки на енергосистему країни.
Починаючи із січня 2025 року, принцип вимкнення світла в Україні можуть кардинально змінити. З нового року всі області можуть поділити на кілька зон.
Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв заявив, що ворог готується до масованих обстрілів по Україні. Ймовірно, під прицілом знову буде енергетична інфраструктура.
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