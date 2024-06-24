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Вперше у світі: Sea Baby потужно вразили кораблі РФ – у WSJ дізналися тактику ударів

Олексій Тесля
24 червня 2024, 11:44
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Дистанційне мінування СБУ - це перший приклад успішних дій такого роду у світі.
Морські дрони Sea baby
Морські дрони Sea baby стали грозою ЧФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Морські дрони СБУ Sea Baby заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострова в Чорному морі - на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі. У результаті вони уразили щонайменше чотири ворожі кораблі.

"Після перших застосувань морських дронів росіяни побудували великі загородження на вході в порт у Севастополі, що майже унеможливило удари з безпілотників. Тому команда Голови СБУ Василя Малюка вигадала альтернативу: закладення морських мін", - ідеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Уточнюється, що українські сили відстежували маршрути морських кораблів і цивільного транспорту, перш ніж відправити SeaBaby для встановлення двох мін. 14 вересня ракетний корвет РФ "Самум" підірвався на одній із мін, яка пробила дірку в його кормі.

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"Протягом наступних тижнів SeaBaby курсували туди-сюди, подолавши понад 3000 миль, заклавши ще близько 15 мін. Під час одного з рейсів, виявлений трьома патрульними катерами класу "Раптор", дрон відкрив вогонь із гранатомета, уразивши вороже судно", - розповідають журналісти розмову з бригадним генералом СБУ Іваном Лукашевичем, більш відомий під позивним "Хантер".

11 жовтня великий патрульний катер "Павел Державін" при вході в Севастопольську бухту пробив собі борт. Він ішов у порт для технічного обслуговування. Тральщики і водолази прочісували територію в пошуках мін, явно безуспішно.

"Павел Державін" 13 жовтня був перенаправлений на ремонт в інший порт, але під час виходу із Севастопольської бухти натрапив на міну. Великий буксир, відправлений для його порятунку, також натрапив на міну, і його самого довелося відбуксирувати назад у порт.

"Кілька днів по тому вибух також пошкодив сучасний протимінний корабель, один із двох, що перебувають на службі в Росії", - розповідає видання про ураження судна "Владимир Козицкий".

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога

Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.

У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.

У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.

Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Що відомо про донні міни

Так звані донні міни зроблені з пластику і важать близько 400 фунтів (180 кг), і їх важко виявити, оскільки вони занурюються в мул під мілководдям.

За інформацією The Wall Street Journal, дистанційне мінування, яке зробили дрони СБУ Sea Baby, - це перший приклад успішного дистанційного мінування у світі.

"Раніше морські безпілотники використовували переважно для спостереження або логістики. Ми робимо багато речей, які до нас не робив ще ніхто у світі", - розповів співрозмовник у Службі.

Загалом під керівництвом Василя Малюка Служба безпеки уразила 11 російських військових кораблів і Кримський міст, який РФ досі не може використовувати повноцінно.

Удари по кораблях РФ - останні новини за темою

Як повідомлялося раніше, у Таганрозькій затоці Азовського моря безпілотниками було атаковано російський буксир і баржу країни-агресора. У повідомленні наголошується, що атака на буксир "Інженер Смирнов" і баржу "Секція-179" увечері 8 червня.

Раніше було названо жирну ціль Чорноморського флоту для знищення. Збройні сили України насамперед зацікавлені у знищенні носіїв крилатих ракет Чорноморського флоту, розповів в ефірі телемарафону спікер ВМС Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, Сили оборони потопили або вивели з ладу третину всіх російських військових кораблів у Чорному морі. Це завдало серйозного удару по військовому потенціалу Росії, зазначив спікер ВМСУ Дмитро Плетенчук.

Вперше у світі: Sea Baby потужно вразили кораблі РФ – у WSJ дізналися тактику ударів
/ Главред

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