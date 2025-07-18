Над Кінбурнською косою підняли український прапор - з'явились перші деталі

Український прапор на Кінбурнській косі став символом через який спостерігається "підгорання" в російських окупаційних військ, зазначив Братчук.

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Над Кінбурнською косою підняли український прапор / Колаж Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, скріншот з відео

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Що відомо про український прапор на Кінбурнській косі

В чому стратегічна цінність Кінбурнської коси

На Кінбурнській косі з'явився український прапор, що має символічне значення, навіть попри відсутність офіційного підтвердження про перебування там підрозділів ЗСУ. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Він зауважив, що поки немає даних про присутність українських військових у цьому районі така ситуація була і вчора, і залишається нині. Водночас, за його словами, факт встановлення державного прапора на Кінбурнській косі вже сам по собі є важливим.

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"Яким чином він там з'явився? Зараз ми не будемо займатись конспірологією. Головне - що він з'явився. Він є, і, звичайно, у росіян від цього дуже підгоряє", - наголосив Братчук.

Чому для України важливо звільнити Кінбурнську косу

Україна зацікавлена у відновленні повного контролю над виходом до Чорного моря, тому тривають операції зі звільнення Кінбурнської коси від російських окупаційних сил. Про це заявив в ефірі Київ24 керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук.

Коментуючи встановлення українського прапора на Кінбурнській косі, експерт зауважив, що на островах працюють наші спецпризначенці та морські піхотинці.

"Але не знаю чи операція стане переломною, чи ворог все ж зможе повернути свої позиції, як це було неодноразово. Ці спроби будемо продовжувати, бо це стратегічно важливо для нас, щоб ми отримали з Дніпра вихід до моря. Важливо вичистити коси від росіян. На жаль, без прямого вогневого контакту зробити це вкрай складно. Швидше за все, для того, щоб звільнити і Тендрівську косу, і Кінбурнську косу від російських окупантів потрібні значно більші сили, ніж ті, які ми задіюємо зараз", - наголосив Лакійчук.

За його словами, у разі загрози втрати цих територій Росія неодмінно перекине туди додаткові сили, адже розуміє стратегічне значення Кінбурну як для України, так і для себе.

Лакійчук також підкреслив, що нині точиться боротьба за відкриття водних шляхів по Дніпру до Чорного моря, які росіяни намагаються втримати, оскільки їх втрата унеможливить подальші наступальні дії на правобережній Херсонщині та Миколаївщині.

Кінбурська коса / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Збройні сили України мають реальні можливості звільнити Сумщину від окупантів, наразі ворог на цьому напрямку вже зупинений. Про це повідомив Іван Шевцов, речник 15-го мобільного прикордонного загону ДПСУ "Сталевий кордон".

Водночас рішення президента США Дональда Трампа надати Росії 50 днів до запровадження санкцій фактично дає Кремлю простір для активізації бойових дій. Як повідомляє CNN, найближчими тижнями РФ може розпочати масштабний наступ на сході України із залученням до 160 тисяч солдатів.

На тлі таких загроз українські захисники продовжують чинити героїчний опір. Зокрема, на Куп’янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР МО "Братство" самотужки стримав штурм ворога, який чисельно переважав у п’ять разів. Противник також застосував проти нього отруйний газ, повідомили в ГУР 17 липня.

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Про персону: Сергій Братчук Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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