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Чому Росія перестала бити по Києву та при чому тут Келлог - Ігнат відповів

Юрій Берендій
18 липня 2025, 15:33
1953
Київ залишається пріоритетним об'єктом для масованих ударів Росії по території України через ряд важливих об'єктів, зазначив Ігнат.
Чому Росія перестала бити по Києву та при чому тут Келлог - Ігнат відповів
Чому Росія перестала бити по Києву та при чому тут Келлог / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Про що сказав Ігнат:

  • Ворог націлений на пріоритетні для себе об'єкти
  • Київ - одне з найбільш атакованих міст України
  • Для захисту Києва потрібно одразу кілька комплексів Patriot

Під час візиту до України спеціального представника президента США Кіта Келлога цього тижня в Києві спостерігалося помітне зменшення інтенсивності обстрілів, зокрема дронових атак. Утім, як зазначив в ефірі телемарафону начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Київ і надалі залишається серед основних цілей для російських сил.

Коментуючи відносний спокій останніх днів і припущення, що це може бути пов’язано з приїздом американського посадовця, Ігнат наголосив, що ворог постійно має на прицілі об'єкти, які становлять стратегічний інтерес, і столиця України залишається однією з ключових мішеней.

відео дня

"Тому можна припущення різні робити… Київ вже на себе взяв стільки ударів – мабуть, це одне з найбільш атакованих міст України", - сказав Ігнат.

Ігнат зазначив, що протиповітряна оборона робить все можливе, Київ має потужний захист, але цього не достатньо для того, щоб вберегтися від балістики. Ігнат зазначив, що Київ - величезне місто, а радар системи Patriot "дивиться" в один бік.

Якщо ворог запускає ракети з різних напрямків, то відповідно балістика збивається в радіусі 25 км від системи Patriot.

"Тобто, потрібно декілька таких комплексів, щоб захистити такі міста як Київ", - наголосив Ігнат.

Чому Росія перестала бити по Києву та при чому тут Келлог - Ігнат відповів
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія накопичує озброєння й техніку, готуючись до можливої масованої атаки на Україну із застосуванням до тисячі повітряних цілей одночасно. Саме з цією метою, ймовірно, тимчасово знижено інтенсивність ударів. Про це заявив колишній офіцер повітряних сил, який нині працює у сфері радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський.

Дані аналітиків Tracking свідчать про активне підвезення крилатих ракет на російську авіабазу "Енгельс-2", що може вказувати на підготовку до нового масованого ракетного удару. Також зафіксовано концентрацію ворожої авіації на аеродромах.

У ніч проти 16 липня Росія вже здійснила одну з найбільших за останній час атак. Окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою та одночасно випустили 28 дронів-камікадзе "Шахед". Внаслідок атаки у місті зруйновано промисловий об'єкт, є масштабні проблеми з електро- та водопостачанням, повідомив керівник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

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Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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