Чи закінчиться війна в 2025 році: Мадяр озвучив невтішний прогноз

Основними загрозами є величезна кількість російських окупантів, масовані атаки ударними дронами по Україні, каже він.

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Мадяр озвучив невтішний прогноз про війну в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Чому не варто чекати закінчення війни цього року

Що зараз ЗСУ намагаються протиставити "м'ясним" штурмам окупантів

Війна в Україні, найімовірніше, вона продовжиться після 2025 року, вважає командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

На міжнародній конференції LANDEURO в німецькому Вісбадені зазначив, що в осяжному майбутньому не бачить кінця війни, пише УНІАН.

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"Ми не бачимо кінця війни ні завтра, ні, ймовірно, цього року. Ми прагматично розраховуємо своє майбутнє і бачимо найбільші загрози", - сказав "Мадяр".

Також він зазначив, що основними загрозами є величезна кількість російських окупантів, масовані атаки ударними дронами по Україні, а також обмежені мобілізаційні ресурси нашої країни.

"По-перше, Путін направляє більше піхоти, ніж ми можемо знищити. По-друге, він знайшов дешеву та ефективну зброю для залякування населення і знищення інфраструктури - "Шахеди". По-третє, в Україні всі, хто хотів воювати, вже воюють. Тому ми не розраховуємо на манну небесну", - наголосив він.

За його словами, ЗСУ шукають способи протидії ворожим атакам. Він поділився, що вже планується замінити українську піхоту наземними дронами і створити багаторівневу ешелоновану "стіну дронів".

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни штурмують на новому напрямку. Тривають активні бойові зіткнення в районі Добропілля, наголосив Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успіхи ЗСУ на "найгарячішому" напрямку. Головнокомандувач ЗСУ вивчив ситуацію на фронті і дав нові вказівки.

Як писав раніше Главред з посиланням на ОСУВ "Хортиця", РФ проривається в небезпечній точці. Росіяни використовують чисельну перевагу, проте ЗСУ чинять запеклий опір.

Про персону: "Мадяр" Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник артфонду "БровдіАрт". Із січня 2024 року підрозділ "Птаха Мадяра" разом із Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

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