"Перезавантажуємо систему": Зеленський анонсував важливі зміни в армії

Зеленський доручив виділити бригадам додаткові кошти.

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Зеленський анонсував зміни в армії / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, ОП

Головне з відеозвернення Зеленського:

Зеленський анонсував зміни у підготовці воїнів

Сирський доповів про ситуацію на фронті

Зеленський доручив найближчими днями збільшити фінансування бригад

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

Одне з питань стосувалось якості підготовки воїнів, що потребує змін.

відео дня

"Кадрові зміни відбулись. Саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олег Апостол, Михайло Драпатий цим будуть займатись. Сьогодні був початок відповідного обговорення на нашій Ставці. Дав доручення на наступну Ставку підготувати детальну доповідь ... Саме якість підготовки воїнів – це багато в чому результативність наших воїнів у боях, і, звичайно, це збереження життів наших хлопців", - сказав Зеленський.

Він доручив провести аудит того, що саме необхідно змінити негайно і що саме потрібно додати, кого замінити. Це може бути зроблене і на організаційному рівні, і на рівні фінансів.

Головком Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті та захист позицій ЗСУ на основних напрямках.

"Була також окрема доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів у бригади безпосередньо – для додаткової закупівлі дронів. Нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей. Але зараз бачу, що тієї суми також недостатньо", - зазначив президент.

Зеленський також доручив прем'єрміністру на порядок збільшити фінансування для бригад додатково. Це планується зробити вже найближчими днями.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:

Зеленський провів важливе засідання Ставки / фото: скріншот

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російська окупаційна армія захопила чотири населені пункти в Донецькій області. За словами аналітиків моніторингового каналу DeepState, росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку в Донецькій області.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що нині ситуація на фронті є вкрай складною, вже найближчими днями Куп'янськ, що на Харківщині, може вдруге відчути окупацію.

Водночас Сили оборони України продовжують проводити операцію в Курській області. Командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов на позивний "Осман" повідомив, що ворог активізувався та пробував провести штурми.

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