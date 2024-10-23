Дозвіл Україні бити західною зброєю вглиб РФ: Остін озвучив стратегію США

Вашингтон і союзники працюють над розробкою плану дій для реалізації "плану перемоги" Зеленського.

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Остін прокоментував заборону США бити вглиб РФ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Навіть без дозволу США Києву бити західною зброєю по воєнних цілях вглибині РФ, Україна "абсолютно" може перемогти Росію. Таку думку в інтерв’ю Fox News висловив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Я думаю, що у них є здатність продовжувати здійснювати удари на великі відстані, і вони це зроблять, - сказав Остін, - Україна має багато можливостей, які ми надали в плані безпілотників".

Остін продовжив: "Росія вже перекинула свої літаки за межі дальності дії ATACAMS. Але Україна має можливість виробляти свої власні дрони, вони дуже ефективні. Ми бачили, як вони проводять атаки й операції на 400 кілометрів від кордону, і навіть далі".

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"Україна абсолютно може перемогти, - зауважив міністр оборони США. - А перемогу ми визначаємо як Україну як суверенну державу, яка може захистити свою територію і стримати агресію в майбутньому".

Хто такий Ллойд Остін? Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що він не має сумнівів, що якщо Путін досягне успіху, він продовжить робити те, що він зробив.

Також Остін підкреслив, що всі країни Балтії дуже стурбовані тим, що, як вони справедливо вважають, вони будуть наступними.

Глава Пентагону пообіцяв, що Вашингтон і союзники працюють над розробкою плану дій для реалізації "плану перемоги" Зеленського.

"Ви знаєте, ми весь час говорили, що Україна стане частиною НАТО в якийсь момент у майбутньому. … Ми справді розробляємо план дій… для підтримки стратегічного плану президента Зеленського", - пояснив Остін.

Витрати НАТО на війну / Инфографика: Главред

Окрім цього, Остін стурбований зростанням тенденції ізоляціонізму в США:

"Ми — глобальна держава. У нас є інтереси по всьому світу, і нам потрібно буде продовжувати робити все необхідне для захисту цих інтересів".

Військова допомога США - останні новини

Як відомо, 21 жовтня, США оголосили пакет допомоги на суму 400 мільйонів доларів. В Пентагоні розповіли, що до нього входить. Він включає додаткові боєприпаси, бронетехніку і протитанкову зброю.

Нещодавно лідер Пентагону Остін на тлі погроз РФ зробив заяву про те, що США готують ще один пакет допомоги.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський назвав місяці, коли США нададуть Україні цілу низку "великих" пакетів допомоги. За його словами, найближчим часом до Києва прибуде делегація Білого дому з відповідями щодо "плану перемоги".

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