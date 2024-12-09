Окупанти створюють плацдарм на Харківщині: ситуація змінюється - 3 ОШБр

Ворог чекає, поки промерзне земля, щоб реалізувати свої плани, але підготовку розпочав вже зараз.

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Ворог окупував ще два населені пункти Харківщини / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, скрін з DeepState

Що сказав Романов:

Ворог захопив два села на Харківському напрямку

ЗСУ готуються до розгортання плацдарму окупантами

Армія РФ чекає холодів, щоб перейти до механічних накатів

Армія країни-агресора Росії на Харківському напрямку захопили два населених пункти, де починає створювати плацдарм. Про це в етері "Суспільного" заявив командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олег Романов.

За його словами, мова йде про села Першотравневе та Вишневе. Дії окупантів на Харківщині також вказують на те, що вони намагаються відкинути Сили оборони за природній рубіж річки Оскіл.

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"Проводяться штурмові дії на бригадному рубежі оборони на півночі. З боку Сил оборони України - 3 штурмової бригади - проводимо стабілізаційні дії. Природні мови іноді грають на руку ворогу, коли у нас є ранковий туман. Ворог користується цим, аби просочуватися малими групами поміж нашої смуги оборони. Деінде у них виходить підходити до наших тилів. Минулого тижня було навіть зіткнення наших операторів дронів БпЛА з ворожими піхотинцями", - наголосив військовий.

ЗСУ очікують, що ворог у найближчий час буде застосовувати механізовані накати як тільки промерзне земля. Тоді армія РФ матиме шанс зробити переправу через Чорний Жеребець, але українські військові вже зараз готуються протидіяти противнику.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Раніше стало відомо, що у Вовчанську постійно тривають бойові дії. Противник намагається штурмувати позиції українських захисників, проте тактику він не змінює.

Напередодні, як писав Главред, армія країни-агресора Росії на Куп'янському напрямку продовжує спроби тиску на українських оборонців. Там ворог створив плацдарм біля населеного пункту Новомлинськ, однак ЗСУ його знищили.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, вкінці листопада російська диверсійно-розвідувальна група спробувала перетнути кордон на півночі Харківської області в районі Дергачів. Українські оборонці зупинили окупантів. Частину диверсантів вдалося ліквідувати, інші відступили назад до Бєлгородської області.

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Що відомо про 3 ОШБр З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

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