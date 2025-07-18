Євро знову йде на зліт, а долар втрачає позиції: яким буде курс валют 21 липня

НБУ опублікував офіційний курс валют на 21 липня.

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Як зміниться курс валют / Колаж: Главред, фото: pixabay

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Як зміниться курс долара з понедінка

Яким буде курс євро 21 липня

З нового тижня курс долара і євро змінить свої позиції. Про це свідчать дані Національного банку України, який оновив курси американської та європейської валют на 21 липня.

З понеділка курс долара впаде на 11 копійок у порівнянні з сьогоднішнім днем, 18 липня. Офіційно американська валюта буде коштувати 41,7514 гривень за 1 долар.

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Водночас ситуація з курсом євро протилежна, адже сьогодні європейська валюта коштує 48,4527 гривень, а вже 21 липня підніметься у вартості на 15 копійок і буде становити 48,6070 гривні.

На міжбанку 18 липня курс долара впав на 11 копійок у порівнянні з закриттям попереднього дня і тепер купівля-продаж дорівнює 41,74-41,77 гривням за долар відповідно.

На готівковому ринку фіксується падіння обох валют - американської до 42 гривень, а європейської до 48,90 гривень.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що до 20 липня долар буде перебувати в очікуваних межах, тоді як європейська валюта може здивувати українців "новими курсовими рекордами".

Напередодні стало відомо, що до 20 липня також очікується, що НБУ навряд чи буде дозволяти гривні укріплюватися до рівнів відносно долара США, що спостерігалися протягом весни.

Нагадаємо, Главред писав, що наступного тижня курс долара в Україні навряд чи перетне межу в 42 гривні. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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