РФ вдарила дронами по Одесі та Полтаві: на місці прильотів сильна пожежа

В Одесі є прильоти - над містом піднімається стовп диму.

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РФ вдарила дронами по 2-х містах / Колаж Главред, фото: соцмережі

Російські окупанти завдали ударів дронами по Одесі, а в Полтаві працює ППО.

За інформацією місцевих ТГ каналів, в Одесі є прильоти - над містом піднімається стовп диму.

Ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками, повідомили в ОВА.

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"Незважаючи на активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, багатоквартирних житлових будинків. Усі уповноважені служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків атаки. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Полтава також була під ударом російських окупантів:

"Близько 20:00 ворог атакував Полтавську громаду. Уламки ворожої ракети впали на відкритій території. На щастя обійшлося без постраждалих. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях!", - сказано в повідомленні ОВА.

Як писав Главред, у ніч на середу, 2 липня, російська армія атакувала Україну дронами Шахед. Близько третьої години ночі в Харкові прогриміли вибухи. Під ворожими ударами опинилися Новобаварський район Харкова і Куп'янський район області.

У ніч на понеділок, 30 червня, Харківська область зазнала чергової атаки російських безпілотників. У кількох населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Постраждали 8 осіб, з них одна дитина.

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