РФ вдарила дронами по Одесі та Полтаві: на місці прильотів сильна пожежа

Російські окупанти завдали ударів дронами по Одесі, а в Полтаві працює ППО.
За інформацією місцевих ТГ каналів, в Одесі є прильоти - над містом піднімається стовп диму.
Ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками, повідомили в ОВА.
"Незважаючи на активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, багатоквартирних житлових будинків. Усі уповноважені служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків атаки. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Полтава також була під ударом російських окупантів:
"Близько 20:00 ворог атакував Полтавську громаду. Уламки ворожої ракети впали на відкритій території. На щастя обійшлося без постраждалих. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях!", - сказано в повідомленні ОВА.
Як писав Главред, у ніч на середу, 2 липня, російська армія атакувала Україну дронами Шахед. Близько третьої години ночі в Харкові прогриміли вибухи. Під ворожими ударами опинилися Новобаварський район Харкова і Куп'янський район області.
У ніч на понеділок, 30 червня, Харківська область зазнала чергової атаки російських безпілотників. У кількох населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Постраждали 8 осіб, з них одна дитина.
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