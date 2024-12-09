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Надання Україні далекобійної зброї: конкурент Шольца зробив позитивну заяву

Маріна Фурман
9 грудня 2024, 15:13
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У Німеччині триває "дуже інтенсивна" дискусія щодо військової підтримки України.
Мец, Taurus
Надання Україні далекобійної зброї / Коллаж: Главред, фото: MBDA Deutschland, X/Friedrich Merz

Головне:

  • У Німеччині триває дискусія щодо військової підтримки України
  • Канцлер вважає, що ЗСУ мають атакувати військові цілі РФ

Лідер німецької опозиції та кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц повідомив, що підтримує надання Україні далекобійної зброї. Про це Мерц сказав перед початком перемовин з Президентом Володимиром Зеленським у Києві, передає Укрінформ.

Політик зауважив, що у Німеччині триває "дуже інтенсивна" дискусія щодо військової підтримки України. І зокрема того, які озброєння можна надавати Україні.

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Мерц додав, що наразі є принциповий консенсус у тому, щоб і надалі надавати військову підтримку, щоб якомога швидше завершити цю війну.

"Позиція нашої фракції чітка – ми хочемо надати вашим Збройним силам можливість досягати військових баз (у Росії - ред.) – не цивільного населення та інфраструктури, а саме тих цілей, з яких ведеться війна проти вашої країни", - запевнив політик.

За його словами, він кілька тижнів тому говорив у Бундестазі, що обмеженням дальності озброєння "ми змушуємо вас воювати із зав’язаною за спиною однією рукою".

Надання Україні далекобійної зброї: конкурент Шольца зробив позитивну заяву
Що відомо про ракети Taurus? / Інфографіка: Главред

Передача Україні далекобійних ракет Taurus - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на канцлера Олафа Шольца, незважаючи на те, що Німеччина є найбільшим прихильником України, Берлін не буде передавати Києву авіаційні крилаті ракети класу "повітря-поверхня" великої дальності Taurus.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що канцлер Олаф Шольц категоричний у своїй позиції, пояснюючи це запобіганням ескалації війни, ретельним зваженням рішення та навіть побоюваннями, що ракетами вдарить по Москві.

Нещодавно Шольц різко відповів на заяву лідера Християнського демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца, який не виключає передачу ракет Україні у випадку, якщо очолить уряд Німеччини.

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Хто такий Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року.

25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

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війна в Україні зброя постачання зброї Німеччина Фрідріх Мерц
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