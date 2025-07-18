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The Times прогнозує зустріч Сі Цзіньпіна, Трампа і Путіна: названо дату

Віталій Кірсанов
18 липня 2025, 18:11
695
За даними видання, Сі запросить Трампа на парад у Китай з приводу закінчення Другої світової війни у вересні.
Сі Цзіньпін планує влаштувати зустріч із Трампом і Путіним
Сі Цзіньпін планує влаштувати зустріч із Трампом і Путіним / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Коротко:

  • Путін уже прийняв запрошення китайського лідера на парад
  • За даними ЗМІ, Трамп може приїхати до Китаю 3 вересня

Лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче влаштувати тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пише The Times.

За даними видання, Сі запросить Трампа на парад до Китаю з приводу закінчення Другої світової війни у вересні. На цьому святкуванні буде і Путін, який уже прийняв запрошення китайського лідера.

відео дня

Аналітики, а також деякі громадяни Китаю закликали Сі Цзіньпіна скористатися цим приводом і провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним.

"Чому б не приурочити візит Трампа до параду 3 вересня? Якщо президент Трамп відвідає Китай і відвідає парад 3 вересня, це надішле світові потужний позитивний сигнал. Образ китайських, російських і американських лідерів, що стоять разом, може стати потужним посланням миру і стабільності", - заявив Цзінь Цаньжун, один із найвідоміших китайських коментаторів-націоналістів.

Як нагадує The Times, раніше Трамп і Сі Цзіньпін надіслали один одному запрошення про візити, хоча й не призначали дати. Саміт у рамках військових заходів став би гарним приводом для зустрічі, вважає видання.

Зазначається, що Сі Цзіньпін розглядає урочистість як спосіб підкреслити солідарність із колишніми союзниками, зокрема з Росією, яка також зазнала величезних втрат у Другій світовій війні. Тайванський аналітик Вень-Ті Сун заявив, що вересневі заходи також стануть корисним способом відволікти націю від політичних проблем, включно з млявим економічним спадом.

"Зі свого боку для Трампа візит до Китаю і зустріч із Путіним і Сі Цзіньпіном відповідатимуть його глибоко особистісному підходу до керівництва. Це також заспокоїть як Сі Цзіньпіна, так і Путіна, які бачили, як Трамп принижував національних лідерів, відвідуючи Вашингтон, і які розглядають саміт у Пекіні як спосіб контролювати як порядок денний, так і політичні послання", - йдеться в повідомленні.

Водночас із цієї ж причини радники Трампа можуть переконати його не погоджуватися на цей візит, який став би політичним тріумфом для двох інших лідерів, особливо Сі Цзіньпіна, пише видання.

"Я думаю, шанси невеликі", - сказав Сун. - "Китай може запросити Трампа, але Трамп навряд чи погодиться. Трамп, можливо, хоче відчувати себе великою людиною, що має історичне значення, і ділити сцену з двома іншими сильними лідерами великих держав, але Трамп вважатиме за краще зустрітися з ними на території США. Я не бачу, щоб Трамп був зацікавлений у тому, щоб бути всього лише одним із трьох друзів на вечірці Сі Цзіньпіна".

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Як повідомляв Главред, у Китаї заблокували продаж Україні дронів. Крім того, за даними Bloomberg, китайці перестали продавати компоненти дронів країнам Європи. Офіційно КНР це заперечує.

Трамп не готовий до санкцій і досі сподівається відірвати Росію від Китаю, розповів Главреду російський дипломат Борис Бондарєв. За його словами, у Білому домі не розуміють, що сьогодні Москва більше зацікавлена в розвитку відносин із Пекіном, ніж із Вашингтоном.

Співробітники ФСБ Росії у своїх внутрішніх документах називають Китай ворогом і побоюються підготовки Пекіном територіальних претензій до Кремля. Спецслужби вважають КНР серйозною загрозою безпеці своєї країни. У матеріалі The New York Times, посилаючись на внутрішній звіт ФСБ, який було отримано від кібергрупи Ares Leaks, пишуть, що документ, імовірно, було написано на початку 2024 року, і він є чернеткою.

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Про джерело: The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована 1785 року Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 і 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. З часу заснування, протягом 219 років друкувалася в широкому форматі, але 2004 року перейшла на компактний формат із наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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